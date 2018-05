Nueve empresas presentaron propuestas para buscar al ARA San Juan

Nueve firmas presentaron propuestas en la convocatoria lanzada por el gobierno nacional para contratar "un servicio de búsqueda submarina a fin de localizar e identificar al submarino ARA San Juan", desaparecido desde el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo.



La apertura de las distintas ofertas se realizó hoy a las 10, y luego se dio a conocer el acta con la lista de las empresas interesadas en participar en este proceso de "contratación directa por urgencia", que había sido lanzado el 17 de abril último.



Según publicó el portal de compras públicas, doce empresas descargaron los pliegos de la convocatoria y, de ellas, fueron nueve las que finalmente presentaron sus propuestas para la contratación.



Dos firmas hicieron propuestas con su cotización en euros: "Falcon High Tech America SRL", por 1.850.000, que ingresó la oferta de menor costo, aunque no cubre todos los incisos contemplados, y "Compañía Sud Americana de dragados", por 17.780.460, la más cara.



Las siete restantes son "Sistemas Electrónicos Subacuáticos (SEA)", cuya oferta es de US$ 4.810.000; "Igeostest Geosciences S.L.", por US$ 10.700.000; "Bahía Grande LN S.A.", por 10.209.815; "Proios Salvage S.A", por US$ 7.430.000"; "Grupo HGM Tecnologías Submarinas, S.A.", por US$ 6.140.000; "Williamson & Associates, Inc", US$ 6.234.600, y "Ocean Infinity, Inc", por un monto de US$ 7.500.000.



El Gobierno deberá analizar el alcance de las distintas propuestas, para determinar cuál se ajusta mejor en términos técnicos y financieros al objetivo de la contratación.



Esa tarea estará a cargo de una comisión evaluadora, y si bien no está fijada la fecha para definir la firma elegida, el proceso podría demandar varios días, señalaron a Télam fuentes del Ministerio de Defensa.



Entre las oferentes, "Compañía Sud Americana de Dragados", "Bahía Grande" y "Proios Salvage" son de origen argentino.



La primera de ellas ofrece el despliegue del buque "Adhemar de Saint-Venant", equipado con un vehículo subacuático autónomo (AUV), capaz de alcanzar profundidades de hasta 3.000 metros.



En el caso de "Bahía Grande", es una compañía naviera que cuenta con una división de servicios offshore de apoyo a plataformas petrolíferas, estudios batimétricos, geofísicos y también remolque y salvataje.



"Proios", en tanto, se especializa en servicios de alta complejidad subacuática.



"SEA", la firma con sede en Miami comandada por el empresario venezolano Hugo Marino, es la opción favorita de los familiares de los submarinistas desaparecidos, y es la que ofreció la cotización más baja entre aquellas propuestas que incluyeron tanto el buque necesario como el equipo sumergible autónomo, capaz de estudiar profundidades de hasta 4.500 metros.



En cuanto a "Williamson & Associates", también de origen estadounidense, se especializa en inspecciones y estudios geofísicos, y ha participado en numerosas localización de aviones, barcos e incluso en la ubicación en 2008 del submarino norteamericano "USS Grunion", hundido frente a las costas de Alaska durante la Segunda Guerra Mundial.



"Ocean Infinity", la tercera firma radicada en Estados Unidos que presentó su propuesta, cuenta con seis AUV sumergibles hasta los 6.000 metros, y actualmente realiza tareas de búsqueda del avión Boeing 777 de Malaysia Airlines, que desapareció en 2014 en el Océano Índico, con 239 pasajeros.



En cuanto a "HGM", tiene oficinas en Panamá y Venezuela, y su oferta incluye el despliegue de un buque de 76,2 metros, un equipo sumergible remoto (ROV) y un AUV.



"Igeotest Group" es una empresa española que propone desplazar al área de búsqueda el buque "Poseidón", equipado con un ROV y hasta dos AUV.



"Falcon Tech", comandada por el geofísico español Luis Avial Bell, fue la única que presentó una opción que no incluye un sumergible: ofrece la provisión de un magnetómetro, para buscar el submarino en el lecho marino a partir de señales magnéticas.



La convocatoria para la contratación de este tipo de servicios privados para buscar al San Juan fue anunciada el 16 de abril último por el ministro de Defensa, Oscar Aguad, tras su paso por la Comisión Bicameral del Congreso que investiga su desaparición del submarino.



Los requisitos fueron publicados al día siguiente a través del portal de compras públicas del Estado Nacional, y si bien inicialmente el plazo para presentar propuestas era de nueve días, finalmente la fecha se corrió hasta hoy.



Este proceso administrativo se puso en marcha luego de que integrantes de la Bicameral reclamaran en dos ocasiones una definición en este sentido al gobierno nacional, a partir del reclamo de los familiares para que la búsqueda continuara con empresas que pudieran aportar tecnología de punta.