Un pitbull atacó a su dueño y la familia tiene temor que siga agrediendo

Foto: Ilustrativa

La víctima fue trasladada al Hospital Centenario. Piden a las autoridades que retiren urgentemente al animal de la vivienda de Misiones al 300, por temor a que pueda atacar a otros miembros de la familia que residen allí



Una mujer de calle Misiones de la ciudad de Gualeguaychú, denunció el feroz ataque de un can de raza pitbull que tiene en su domicilio, y que le provocó importantes heridas a su esposo. Según explicó, el hecho ocurrió "este martes a la noche, cuando mi marido fue a darle de comer al perro y se le abalanzó de golpe, provocándole varias heridas. El intentó quitárselo de encima con un palo pero fue imposible hasta que llegaron un vecino y junto a mi hijo de 14 años pudieron lograr que lo dejara de lastimar".



Según la mujer, como consecuencia de las mordeduras sufridas en una de sus piernas, "mi marido está internado en el Hospital Centenario, ya que tuvo que venir la ambulancia. Ahora lo único que pido es que me saquen el perro de mi casa, quedó suelto en el patio, pero allí no podemos entrar por miedo a que ataque de nuevo. Espero que la Policía cumpla con lo que me prometieron y lo quiten, porque tengo miedo que me ataque a mí o a mi hijo de 14 años. Tengo miedo que nos mate."



El perro de raza pitbull fue criado desde pequeño y está en dicha vivienda desde hace varios años, pese a lo cual reaccionó violenta y sorpresivamente contra su dueño, provocándole heridas de las que se recupera. (Radio Máxima)