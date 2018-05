Una ciudad se unió para cumplir el sueño a una chica con cáncer ocular

Lourdes es de Río Segundo, Córdoba, y sufre retinoblastoma , por lo que perdió la visión de un ojo y la mitad del otro. El domingo cumplió 14 años y en su ciudad decidieron hacerle una fiesta sorpresa y adelantada de 15 años.Relató que la engañaron para que se vista de princesa y le dijeron que iba a participar de un concurso para ganarse una fiesta de 15 años, sin embargo la "llevaron en un auto a un puente", la "bajaron y ahí llegaron todas las motos"."Me largué a llorar, no lo podía creer", expresó.Contó que la "llevaron de paseo por toda la ciudad, tocando las bocinas y la acompañó el camión de bomberos"."Todos me saludaban, se me caían las lágrimas", comentó y agregó que luego la llevaron a un "salón": "Me llamaron y me dijeron que había ganado el concurso, que me estaban esperando"."Me hicieron una fiesta, festejé mis 15 por anticipado", añadió.Contó que la pasó "genial" porque le gustó que su familia "hiciera todo esto" por ella: "Me encantó ver a mis amigos y los motoqueros".Pero no todo finalizó en una fiesta. Lourdes tiene el sueño de conocer el mar, por lo que la segunda buena noticia llegó cuando le anunciaron que le regalaron un viaje a Mar del Plata. (Cadena 3)