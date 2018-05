"Alejandro parió a Taty Almeyda", dijo integrante de Madres de Plaza de Mayo

Taty, un ejemplo de vida

Convocada por el Municipio, la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora llegó por primera vez a la ciudad de Gualeguaychú. Almorzó con el intendente Piaggio, recorrió el museo que se construye en el corsódromo y fue ovacionada en el teatro.Ante un auditorio ansioso por escuchar en primera persona la historia que tantas veces replicó por los medios de comunicación, Lidia Estela Mercedes Miy Uranga relató cómo fue el proceso que la transformó en Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y una de las referentes más importantes del Movimiento de Derechos Humanos de la Argentina.Llegó por primera vez a Gualeguaychú, donde fue recibida por el intendente Martín Piaggio y, luego de almorzar con el mandatario, recorrió el Museo de la Memoria Popular que se construye en el Parque de la Estación, para luego participar de un emotivo encuentro en el Teatro Gualeguaychú."La lucha de los 30 mil y de tantos más, y la lucha que vino después, de los familiares, de Madres y Abuelas, nos muestra que otro mundo es posible, y que es sumamente positivo dar y entregar lo que uno tiene por esa lucha, en el momento que nos toca y en los lugares que nos toca", expresó el intendente Martín Piaggio al abrir el encuentro en que se reconoció a Almeida en el Teatro Gualeguaychú."Quiero decirte Taty que la lucha de todos ellos (en referencia a los desaparecidos por la última dictadura) y de todas ustedes no fue en vano, no es en vano, y produjo todas las flores que han florecido en nuestras tierras. Tenemos la plena convicción y certeza de que un tiempo mejor nos espera. Esta es parte de la lucha que emprendemos todos los días. Gualeguaychú está plenamente orgulloso de tenerte y sentir a las madres cerca, es una enorme felicidad", agregó Piaggio en parte de su discurso.Luego, junto al viceintendente Jorge Maradey entregaron a la referente de las Madres de Plaza de Mayo un reconocimiento por su trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos. El Concejo Deliberante unánimemente había reconocido a Almeida como "ciudadana ilustre", la semana pasada.Antes de ser abrazada por los cientos que colmaron el Teatro Gualeguaychú, donde fue la protagonista de un encuentro muy especial, Taty Almeida recorrió el lugar donde se construirá el Museo de la Memoria Popular, en el Parque de la Estación."Estoy muy contenta de estar en Gualeguaychú, es la primera vez que vengo. Es importante salir de Buenos Aires y conocer la sociedad, la gente que es maravillosa", expresó Almeida."Reunirnos es alentador. Cuando estén caídos, digan fuerte, '¡si las Madres pudieron, nosotros también!", instó con el optimismo y la paz que caracteriza a esta distinguida luchadora por los Derechos Humanos en Argentina."Nosotras. Como madres, sabemos lo que es llevar un hijo para que nos lo arranquen. Como lo hace una madre hoy para mantener su hogar, salimos como leonas, locas, como nos llamaron, pero de impotencia y de dolor. Afortunadamente, todo eso lo transformamos en amor y en lucha", remarcó.Ya en el teatro, Almeida relató la transformación que significó en su vida el secuestro y desaparición de uno de sus tres hijos, Alejandro, de tan sólo 20 años. Lidia Estela Mercedes Miy Uranga relató cómo pasó de pensar, el 24 de marzo de 1976, que el golpe militar llegaba para dar soluciones a transformarse en Taty Almeida, una de las fundadoras del movimiento que es reconocido mundialmente por su lucha contra las injusticias de un gobierno genocida, sí, pero también contra el olvido y los gobiernos que lo promovieron, y a favor de la verdad y la justicia, con la paz como bandera., expresó ante un auditorio repleto."Ayer hemos cumplido 41 años de lucha inclaudicable", recordó, y si bien reconoció la reivindicación de toda la generación que fue destrozada por el último golpe cívico militar, "a quienes tomaron las armas y a los que no lo hicieron",Desde un relato claro y lúcido, pero también cargado de sentimiento y emociones, la referente de Madres hizo un pormenorizado recorrido por la lucha asumida en cada etapa que le siguió al gobierno de facto. Habló de las puertas que se les cerraron y de las que se les abrieron, reivindicó la política de DDHH del kirchnerismo y fue muy crítica del actual gobierno nacional.En este sentido, trajo al presente las palabras de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo desaparecida por los militares, al sostener: "debemos juntarnos, separados no vamos a lograr nada". (El Día)