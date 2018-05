Identificaron a los agresores de la joven argentina que fue violada en Chile

Sociedad Una argentina está grave tras ser asaltada y violada por una patota en Chile

Los agresores de la mujer argentina que denunció que fue violada en Chile ya fueron identificados, según informaron los medios locales este martes. De todas formas, aún no se concretó ninguna detención.Los agresores de la joven argentina que fue saltada, violada y herida en Chile fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona del ataque, aunque aún no se concretó ninguna detención, informó la prensa de aquel país.La argentina de 28 años denunció que fue violada en Santiago por un grupo de hombres vestidos con camisetas del club Universidad de Chile que la interceptó cerca de un estadio de fútbol al término de un partido, informaron medios locales en base a informes policiales."La Manada chilena" Mujer acusa violación múltiple de hinchas de la U tras partido en el Estadio Nacional", tituló el diario La Tercera su reporte sobre el ataque, en alusión a un caso similar juzgado la semana última en España que causó indignación porque los atacantes fueron condenados por un delito menor.La policía inspeccionó el sector, tomó declaraciones a los vecinos y accedió a videos que muestran los primeros acercamientos de los hinchas a la joven, que había bajado del subte Ñuble y caminaba hacia su casa cuando la abordaron y la llevaron a una plaza cercana, donde la violaron, le robaron el celular y otras pertenencias, señala el informe.El departamento de comunicaciones de Carabineros confirmó, en declaraciones a Clarín, que el caso fue judicializado el lunes. Se encuentra en etapa de investigación y hay un fiscal a cargo en la Fiscalía Oriente.Fuentes explicaron a Clarín que la víctima reside en Chile junto a su marido, quien también es argentino. Ambos tienen domicilio en la comuna de Ñuñoa. En cuanto a los detenidos, afirmaron: "Por el momento, nada. Estamos en plena investigación y esperamos que pronto se pueda detener a estas personas".Según trascendió, la joven denunció que tres de los cinco atacantes la violaron, por lo que la internaron en un hospital de la capital chilena con lesiones de "carácter reservado", luego de deambular hasta la madrugada procurando llegar a su casa, donde fue asistida por su esposo.La víctima permanecía hospitalizada y no pudieron tomarle declaración por su estado emocional, señaló La Tercera, que comparó el caso con el ocurrido el 16 de julio de 2016 durante la fiesta de San Fermín, en la ciudad vasca de Pamplona, cuando una chica de 18 años fue violada por un grupo al que en España apodaron como "La Manada".Los hombres, de "edades muy superiores y fuerte complexión" respecto de la víctima, grabaron videos del ataque y los compartieron, pero la justicia sólo los condenó a 9 años de prisión por "abuso sexual" y no por violación, lo que originó una ola de indignación y reclamos.