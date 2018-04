A entrerriano le llegó una multa de un lugar en donde nunca estuvo

Raúl Jacob, de 73 años y oriundo de Crespo, se sorprendió al conocer los datos reportados en el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito que libra el Ministerio de Transporte de la Nación. El mismo lo señala como deudor de una multa por una supuesta infracción cometida a unos 500 Kilómetros de donde reside, a donde no podría llegar con su moto 110 c.c.En diálogo con FM Estación Plus 94.3, el hombre contó: "Por mi edad, renuevo la licencia de conducir cada año, por un año más. Me figura esa multa hace tres años y hago los descargos, pero siempre sigue apareciendo".En ese sentido, indicó que "es una fotomulta que habrían tomado de una moto muy similar a la mía: misma marca, misma cilindrada, mismo color de moto y casco. Pero la numeración está borrosa y eso habría hecho que me la apliquen a mi moto. Me figura como una multa adeudada por no detenerme antes de la senda peatonal en Tigre, Provincia de Buenos Aires. Al principio pensé que era alguna infracción en Crespo, pero no".Jacob es jubilado y sus ingresos son íntegramente destinados a la subsistencia diaria, con lo cual afirmó no estar en condiciones de poder afrontar los costos que demandan sortear la situación.Al respecto, comentó: "Es por más de $700, pero no voy a pagar por algo que no existió. Hice el descargo varias veces, dan un contacto por Internet, hablé a un teléfono que me pasaron con cinco personas por lo menos, pero no me la puedo sacar de encima. Dicen que en dos años caduca, pero me sigue apareciendo, tal vez quieren que vaya a la justicia, pero las Cartas Documentos no son baratas y hoy contratar un profesional son $500 de consulta nada más"."Si hubiera cometido una macana conduciendo, hago el esfuerzo y la pago, pero es imposible que a mi edad y con mi moto pueda ir hasta Buenos Aires", dijo con asombro e ironía el crespense.