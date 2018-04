Es entrerriano el equipo ganador de la Fiesta Nacional del Surubí en Goya

Sociedad El dramático momento en el que una lancha se hundió en la Fiesta del Surubí

Resultados

Sin Récord Guinness

Video: Así se vivió la largada de las lanchas en la Fiesta del Surubí en Corrientes

Se conocieron los ganadores del concurso de pesca de la Fiesta del Surubí en Goya. El ganador en la categoría "Pieza Mayor" es oriundo de Reconquista (Santa Fe). Capturó una pieza de 132 cm, resultando ser el de mayor longitud en la presente edición.En cuanto a los ganadores del concurso nacional por puntos, son tres entrerrianos representantes de la Peña El Boguero, de Villa del Rosario. Se ubicaron al tope de las posiciones, sumando 102,40 puntos.El equipo número 78 se consagró campeón, el Surubí Team, que capturó seis piezas y sumó 102,40 puntos. Sus ejemplares midieron importantes dimensiones: 109, 105, 93, 80, 77 y 60 centímetros. El equipo estaba integrado por Néstor Antonio Molo, Néstor Javier Borgo y Juan Carlos Capeletti, representan a la peña El Boguero, Villa del Rosario (Entre Ríos) y fueron inscriptos en el Grupo K y les tocó pescar en la zona 15.Mientras que el surubí de mayor longitud, fue capturado por Gabriel Zorat, de Reconquista (Santa Fe), logrando una pieza de 1,32 metros. Junto a Federico Schneider y Santiago Godeas, representan a la peña Atlético y Tiro y conformaron el equipo 395 y también concursaron en la zona 15.Aunque el éxito de la edición 43 fue absoluto, la organización no pudo lograr el objetivo de entrar a los World Guinness Récord, ya que una de las reglas consistía en que el desfile se llevara a cabo de forma continua y sin espacios significativos entre los participantes.Pasada las 23 del sábado, la jueza internacional Natalia Ramírez Talero anunció -oficialmente- que el mundial de la pesca no se pudo convertir en World Récord Guinness.En la tradicional largada participaron 1.152 equipos, pero no pudieron superar a la marca de 1.184 lograda en Asia, por lo que no llegaron al récord Guinness."No hubo cumplimiento en la cuestión de los espacios entre embarcaciones", dijo. Mientras, desde la organización aclararon que priorizaron la seguridad.