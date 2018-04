Celiaquía: el 98% considera que los productos libres de gluten son más caros

Según la encuesta, realizada por la consultora TrialPanel para conocer cuánto saben las personas sobre la celiaquía, si se realizan dietas libre de gluten, dónde se pueden comprar los productos y sus precios, siete de de cada diez encuestados afirma tener en su entorno al menos una persona con esta afección.



Al consultar por esta enfermedad, el 6% de los consultados declaró ser celíaco, pero un 7% sigue una dieta libre de gluten rigurosamente y un 33% lo hace a veces.



Si de comprar alimentos aptos celíacos se trata, el 30% opina que es bastante o muy difícil encontrarlos, el 48% dice que es algo difícil y al 15% restante no le parece nada dificultoso.



Los canales más mencionados para el momento de la adquisición fueron: las dietéticas (88%) y los supermercados (70%). ¿Están bien señalizados? ¿Se pueden encontrar fácilmente? El 30% no lo cree y un 18% no lo sabe.



En esta misma línea, la mitad de los entrevistados no conoce tiendas exclusivas o especializadas para este tipo de alimentos, ni tampoco sabe que hay productos de higiene personal sin TACC, más allá de los alimenticios.



Contemplando los costos de estos productos, el 98% de los consultados está de acuerdo en que son más caros: el 39% afirma que cuestan un poco más, el 37% dice que cuestan el doble y el 22% más del doble.



Luego de la sanción de la Ley Celíaca, la cantidad y variedad de productos aptos han aumentado en el mercado.



Seis de cada diez entrevistados declaró estar de acuerdo con esta afirmación.



A su vez, el 38% de los consultados afirma que la cantidad de locales gastronómicos con comidas apta para celíacos también aumentaron en el último tiempo vs un 25% que declara no ser así.