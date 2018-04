Advierten que fuertes temporales podrían producirse en mayo: Los motivos

, típicas del verano, vienen sintiéndose durante este otoño y tienen que ver con el fenómeno, también conocido como supercelda. Según el meteorólogo Juan Manuel Horler, ex presidente del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM),Las "situaciones anómalas", advierte Horler, son producto del cambio climático.. Hace unos años, este estilo de eventos no ocurrían después de marzo", remarca el meteorólogo que estima que, resume Horler.Según Cindy Fernández, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hay un centro de alta presión sobre el Atlántico que hace que llegue al país viento del norte. "En esta época del año, ese centro suele desplazarse más hacia adentro del océano. Sin embargo, esta vez no pasó eso y el viento norte, que viene de zonas tropicales, está haciendo que predomine el aire cálido y húmedo", sostiene Fernández.En los lugares en los que el temporal ocasionó graves destrozos, como en Buenos Aires, tuvo las características de la supercelda, dice Fernández. "Además, provoca eventos extremos como ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica", agrega la meteoróloga que coincide con Horler en que "el efecto del cambio climático se traduce en un aumento en la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos".El calor atípico para la época, al que se refieren los meteorólogos consultados por el diario, fue uno de los aspectos destacados en el último pronóstico trimestral difundido por el SMN, que indica que existe una alta probabilidad de que el promedio de las temperaturas de abril, mayo y junio sea mayor al normal en gran parte del país. Al respecto, Fernández señala que es difícil aportar mayores precisiones sobre lo que ocurrirá en el próximo mes aunque, si persiste el ingreso de aire cálido y húmedo, "es factible que se registre una situación similar a la del domingo".