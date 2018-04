Cayó un rayo en una fiesta electrónica: "No nos morimos de casualidad"

Sociedad Una escuela derrumbada y vecinos anegados y sin luz por temporal en Buenos Aires

Un rayo cayó esta madrugada en medio de una fiesta electrónica que se realizaba al aire libre en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal, y destrozó parte del escenario, mientras que no hubo heridos entre los asistentes, que fueron evacuados luego del incidente.El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 en el predio donde se realizaba el "Buenos Aires Trance XV", cuando el rayo impactó a escasos metros de los asistentes y rompió una parte del escenario principal, que posteriormente se derrumbó como consecuencia de las fuertes ráfagas.La empresa que organizaba el evento, "Buenos Aires Trance", había decidido seguir adelante con la fiesta a pesar de los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional."Debido a las continuas contradicciones de los diferentes pronósticos meteorológicos y ante la imposibilidad de cualquier previsión certera, seguiremos adelante con el día y horario planeado", escribió la empresa ayer por la tarde en su página de Facebook.En ese sentido, advirtió que "lo único en lo que todos (los pronósticos) coinciden es en que no habrá fuertes vientos, motivo por el cual suspendimos la edición anterior".

Esta publicación generó enojo e indignación entre los mismos asistentes a la fiesta incluso antes de su comienzo. Entre las respuestas al comunicado, un usuario llamado Augusto Wiemann escribió: "Suspendan la yuta que los parió!!!!! Se van a llenar los bolsillos mientras los que los bancamos nos vamos a cagar mojando, enfermando y exponiéndonos a tormentas eléctricas que va a haber toda la noche!!!! LA PRIORIDAD ES CUIDAR AL PÚBLICO!!!!!!!".En tanto, hubo un diálogo previo entre dos asistentes que pareció ser premonitorio. "Che, pero está pronosticado tormenta eléctrica para la noche de hoy... ¿¿¿Hasta qué hora esperamos que haya noticias de si se suspende o no???", escribió Juan Martín Vilaseca Guido.Le respondió una tal Cay Caychu, con la sentencia: "Hasta que un rayo no parta a alguno.. No suspenden! La peor organización la tiene este país!".Ya después de lo sucedido, aparecieron más críticas de usuarios indignados. Una mujer llamada Adriana Sánchez escribió: "Soy madre de uno de los asistentes.. me quedé totalmente tranquila porque di por supuesto que el evento se iba a suspender como ya lo habían hecho, mostrando responsabilidad de su parte".Y continuó: "Esta vez se cagaron en la seguridad de los pibes y pibas que fueron a este evento tan esperado. Dejen de pensar en las ganancias y protejan ante todo la vida, en este caso de los jóvenes iban a asistir, que tenían que haber sido su mayor prioridad ?. somos personas no un mugroso billete que les llenen los bolsillos. Espero que desde lo legal se les pueda aplicar una sanción penal por haber puesto en riesgo la vida de nuestros hijos/as. Agradeciendo profundamente que no se produjeron pérdidas humanas".Hasta el momento, ningún representante de la organización de la fiesta se pronunció por lo sucedido.