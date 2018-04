Una escuela derrumbada y vecinos anegados y sin luz por temporal en Buenos Aires

Retweeted emilio (@Emilio_Diego_R):#Tormenta Horacio Rodríguez Larreta:"la culpa de la tormenta la tiene el gobierno anterior... Ah cierto que era nuestro también" pic.twitter.com/dlvkMxb1EJ — Gustavo #YoNoLoVoté (@6ux7av8) 29 de abril de 2018

El temporal desatado en la madrugada de este domingo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano provocó el derrumbe de una escuela en El Palomar, la caída de grandes carteles y árboles, anegamientos y cortes de calles y del suministro de electricidad a unos 117.000 usuarios.En tanto, la autopista del Oeste quedó cortada en el kilómetro 17.5, a la altura del hospital Posadas, debido a "la rotura sobre la estructura metálica de la pasarela peatonal", donde se hacían desvíos hacia las colectoras."Los desvíos se hacen en sentido a Luján, en la salida del kilómetro 16.20, y en sentido a ciudad de Buenos Aires en la salida del kilómetro 17.5", precisaron fuentes de Vialidad Nacional aAsimismo, la General Paz quedó interrumpida a la altura del barrio de Liniers, mano hacia el Riachuelo, por la caída del techo de una estación de servicio, cerca de las 5.30, "aplastó un auto, pero por fortuna no causó heridos", informaron fuentes policiales.En El Palomar, el derrumbe del techo de la Escuela 5, ubicada en Capitán Joaquín Madariaga al 800, causó grandes destrozos en varias aulas, por que "se evaluará si se retoman las clases el miércoles", dijeron sus autoridades."Tenemos una matrícula de 300 alumnos, pero algunas aulas y parte del techo quedaron destruidos, por lo que la escuela está intransitable", dijo el vicepresidente del Consejo Escolar, Sebastián González."Ya elevamos informes detallando la situación y esperamos que en la semana haya novedades sobre las reparaciones necesarias".En el cruce de la avenida General Mosconi con General Paz, la caída de un gran cartel publicitario causó daños en cuatro viviendas sin que hubiera heridos.Cerca de las 3 de la mañana también cayó a causa del temporal parte del paredón del hospital Borda, situado en el barrio porteño de Barracas."El paredón cayó sobre avenida Amancio Alcorta, hacia la vereda. Por suerte no hubo heridos", precisaron fuentes del cuerpo de Bomberos al indicar que "todavía hay escombros, por lo que sugirieron "transitar con precaución".Además de algunos evacuados en Merlo, donde el agua ingresó a varias viviendas, hubo también personas que debieron abandonar sus hogares en el barrio porteño de Villa Lugano, donde los más afectados fueron los vecinos del Barrio 15, manzana 312, detallaron las fuentes.Asimismo, más de 117.000 usuarios estaban sin luz esta mañana en ciudad y provincia de Buenos Aires, informó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).En la zona donde presta servicios la empresa de luz Edenor había un total de 87.630 casas sin electricidad, y los barrios más afectados eran Caseros y Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero; Ingeniero Maschwitz y Escobar, en el partido del mismo nombre, y Parque San Lorenzo y Villa Lynch, partido de San Martín.También estaban sin luz Villa Tesei, en Hurlingham; González Catán y Laferrere, en La Matanza; Mariano Acosta y San Antonio de Padua, en Merlo, y Castelar y El Palomar, en Morón, mientras que en la ciudad de Buenos Aires los barrios con más cortes eran Chacarita, Palermo, Saavedra y Recoleta.En tanto, 29.801 usuarios de Edesur no tenían servicio esta mañana sobre todo en los barrios Plátanos y El Pato, en Berazategui; San Francisco Solano, en Quilmes, y Balvanera, Monserrat, Parque Patricios y San Nicolás en la Capital Federal, completó el ENRE.El servicio de subterráneos también estaba interrumpido, ya que no funcionaban las líneas C, B y el Premetro, mientras que la línea D funcionaba "con servicio limitado entre las estaciones Congreso de Tucumán y 9 de Julio", precisaron desde Metrovías.