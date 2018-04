Gualeguaychú marcha este domingo "a favor de la vida y de un ambiente sano"

Organizada por la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y con el apoyo del gobierno municipal, este domingo a las 14 se realizará la 14º marcha al Puente Internacional General San Martín en repudio a la pastera UPM-Botnia, que funciona desde hace diez años en la localidad uruguaya de Fray Bentos; para frenar la posible instalación de otra papelera en la misma ciudad, donde originariamente iba a estar la española ENCE; y el reclamo por el cuidado de todo el medioambiente.La defensa y la lucha de la ciudad de Gualeguaychú por un ambiente sano, saludable y sustentable es referencia a nivel nacional y regional gracias al compromiso de la comunidad. Por este motivo, los organizadores resaltaron que "resulta muy importante la presencia de todos los ciudadanos en la tradicional Marcha al Puente Internacional General San Martín para protestar en contra de la instalación de plantas productoras de celulosa"."Tenemos mucha expectativa para el 29 de abril, con la presencia de nuestro pueblo, en paz pero en movimiento. Botnia Contamina, no queremos ni una más. El Estado municipal acompaña y participa en la organización de esta movilización, que es de todo Gualeguaychú, ratificando el compromiso con el ambiente y esta lucha vigente", afirmó al respecto el intendente Martín Piaggio."Gracias a las masivas movilizaciones al puente, las obras en su momento se pararon, pero ahora surge la posibilidad de que una segunda pastera de UPM se instale allí, por lo que esta nueva movilización tiene que ser contundente", advirtieron los asambleístas."La ciudad y la región no pueden quedarse esperando a ver qué pasa del otro lado de la orilla", afirmaron antes de informar que fueron los "ambientalistas uruguayos, a través de la Asamblea "El Callejón", los que nos acercaron documentación donde se tomaba a Fray Bentos como la posibilidad más cierta de esta nueva pastera".Debido a que los documentos a los que accedió la Asamblea fueron elevados a Cancillería y que tanto el Municipio como el Concejo Deliberante enviaron notas solicitando información al respecto al Canciller y al ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, el intendente Piaggio será recibido en el Ministerio de Relaciones Exteriores el próximo 15 de mayo, donde recibiría la información solicitada.Para facilitar la movilización de los vecinos de Gualeguaychú hasta el Puente Internacional General San Martín, el Municipio puso a disposición varios colectivos que partirán desde varios puntos de la ciudad. Los puntos de salida, todos al mediodía, son: el Centro Integrador Comunitario (CIC) ubicado en Perigan 2200, la Plaza Néstor Kirchner en el Barrio 348, el CAPS Plaza Hadad en Irazusta y Galeano, el CAPS La Cuchilla en Saenz Peña y Jauretche y el Corsódromo.Además, tanto la Asamblea como el Municipio avisaron que la marcha no se suspende por lluvia: "Si llueve, vamos a hacer una caravana desde el óvalo" (o sea donde está Gendarmería o la zona donde estaba la antigua aduana)."Hace más de 10 años que estamos respirando aire contaminado, porque el aire de Botnia llega a 60 kilómetros a la redonda. Y si se instala una pastera nueva, con casi el doble de producción, podría llevarnos a un desastre. Vamos a tener que andar con barbijos en la ciudad", había informado el asambleísta y bioquímico Carlos Goldaracena cuando se anunció la marcha de hoy en la conferencia de prensa que se hizo en el hotel Aguaý.