Piden que se apruebe el proyecto que prohíbe usar conejos y ratones en cosmética

Belleza sin conejos

Mientras las redes sociales viralizan vídeos de conejos despellejados en laboratorios y ratones inyectados para comprobar la efectividad de una nueva crema "antiage", científicos, legisladores, y ambientalistasque renueve la que sigue vigente desde hace 64 años.Este domingo 29 de abril, se celebra en nuestro país el Día del Animal, y los ambientalistas piden que la Cámara Alta apruebe el proyecto para adecuar la ley de protección animal a los tiempos actuales."El uso de animales está legalizado en la actividad científica y en el testeo de cosméticos, pero la ley es muy antigua y no genera transparencia: nadie sabe qué hacen los investigadores", dijo ael diputado radical Alejandro Echegaray, autor del proyecto con media sanción de la Cámara baja, llamado de Protección para Animales de Experimentación Utilizados con Fines Científicos y Educativos.La Ong PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) con más de 5 millones de miembros en todo el mundo -entre ellos muchas celebridades, como Paul McCartney, Kate Moss y Leonardo Di Caprio-, calcula que "cada año más de 100 millones de animales sufren y mueren en crueles pruebas químicas, cosméticas, de drogas y en experimentos médicos".La ley argentina vigente, la 14.346, de Malos Tratos y Actos de Crueldad a los Animales, fue sancionada en 1954, cuando vestir tapados de pieles estaba de moda y los vegetarianos podían contarse con los dedos de una mano. Hoy, esa ley quedó lejos de los estándares de trabajo equiparables a la comunidad científica internacional.Silvina Diaz es veterinaria, investigadora del Conicet y técnica para Bioterio- lugar destinado a la cría y control de animales de laboratorio- y explicó que "una nueva ley permitiría tener un registro y un control riguroso sobre su cuidado".Además, señaló que tampoco "hay una ley que prohíba el uso de animales en testeo de productos cosméticos, y eso es importante transmitirlo, porque (esos tipos de test) no son indispensables para la vida humana como las investigaciones sobre patologías, desarrollo de vacunas y curas de enfermedades" ."Argentina -concluyó- no puede estar atrasada respecto al resto del mundo, acá hay un nivel de investigación muy bueno y no podemos trabajar como en el medioevo".Sofia Mobili, miembro de PETA, explicó aque "los animales utilizados en pruebas de cosméticos viven atrapados y hacinados en diminutas jaulas, en constante temor y sufriendo por los dolorosos experimentos sin recibir analgésicos".Y detalló que "ratas, conejillos de indias y conejos son forzados a tragar o inhalar enormes cantidades de sustancias de pruebas o de soportar el dolor de tener químicos aplicados en sus pieles y ojos sensibles".En el mundo, ya hay 2.500 empresas que se unieron a la campaña Beauty without bunnies (Belleza sin conejos), a través de una declaración de PETA, en la que aseguran y verifican que ni ellos ni los proveedores de sus ingredientes conducen, comisionan ni pagan pruebas en animales para sus ingredientes, fórmulas o productos finales en ninguna parte del mundo.Marina Bauer es general manager de Natura Siberica, una marca de cosméticos importados de la Unión Europea, que desembarcó en la Argentina en 2017 y comercializa sus productos -libres de maltrato animal- en más de 40 países."A nivel local están autorizadas múltiples metodologías: ensayos clínicos en voluntarios humanos, in vitro y testeos en animales". Y aclaró aque "esta última está prohibida en la Unión Europea".Al respecto, Bauer advirtió que "si bien es necesario que los productos estén aprobados por alguna entidad, Anmat en caso de la Argentina, hay alternativas que no implican crueldad animal."Y señaló, como ejemplo, que para producir sus productos la firma utiliza "cultivos de epidermis humana reconstituida -que reproduce las características de nuestra piel- y voluntarios humanos que realizan testeos durante un período de tiempo por medio de parches, sin ser nocivos para la persona".También aclaró que "ningún país de Europa ha podido reemplazar por completo el uso de animales en experimentación científica, pero se ha logrado disminuir. Por eso apuntamos a las tres R: Reemplazar, refinar y reducir el uso de animales", dijo Echegaray sobre el proyecto de ley presentado al Congreso luego de haber sido discutido entre académicos e investigadores de todo el país.Y finalizó: "Lo que hay que buscar es darle un encuadre científico, proteger a los animales y auditar los procesos".