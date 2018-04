"Yo soy Gisela López, no me he ido": El mensaje que pide Justicia por la joven

Policiales Anulan la sentencia por el homicidio de Gisela López y habrá nuevo juicio

"Yo soy Gisela Lopez, no me he ido. Crecí pensando que en la vida sería feliz y que sería justa, que por cada esfuerzo que realizara habría una recompensa. Crecí en una casa donde el amor era nuestra bandera, el respeto moneda corriente, aunque todo nos costó el doble, seguí creciendo con esperanza; con el pan en la mesa; con las sonrisas achinadas y el alma en flor con cada carcajada. Viví la vida que me tocó, largas caminatas para ir a la escuela; los mensajes de mis amigas; los sueños en cada amanecer en esta ciudad donde no siempre fuimos tomados en cuenta... será porque vivíamos a la salida, aunque preferí pensar que vivíamos a la entrada de este pueblo. Soñé que la vida era mía, que podía tener un cumpleaños con vestido largo y rodeada de mis amigos, mi familia y lo logré. Soñé que la vida era mía y que podría ir a escuchar la Beriso, mi banda favorita. Soñé que el futuro también iba a ser mío, será por eso que seguí estudiando de noche para llegar a ser alguien algún día, aunque yo ya era alguien... alguien que soñaba despierta, repleta de proyectos e ilusiones"."Viví una vida sabiendo que había maldad, egoísmos, habladurías, pero juro que nunca pensé que esa maldad podría dañarme, tampoco a mi familia, porque habíamos aprendido a ser fuertes y valorar lo poco o mucho que teníamos y eso nos definía como familia y personas. Un día alguien decidió que mi vida no era mía, que mis sueños tampoco lo serían. Lo hizo en un lugar y un momento lleno de significados, ni más ni menos que cuando volvía de estudiar, esa era yo, la que iba a clases y caminaba muchas cuadras para pensar que tenía futuro. Ellos decidieron robar mi cuerpo, ultrajarlo, violentarlo y tirarlo como quien arroja un desecho en la basura", continúa el escrito."Creyeron que yo era solo eso, un cuerpo... No tuvieron quizás la posibilidad de pensar en esas tardes de mates y tortafritas, de los ojos achinados de tanto reír de mis hermanos, mi mamá y los míos alrededor de la mesa compartiendo todo lo que teníamos.Pensaron que me robaban la vida, pero al final de cuentas la vida es algo más que mi cuerpo ultrajado, ese cuerpo en una tumba donde hoy quienes me aman llevan flores para honrarme. Probablemente no pensaron, porque no tuvieron la capacidad, quien era yo, quien era esa joven que volviendo caminando de la escuela. Solo pudieron ver un cuerpo y no pudieron ver mi alma", añade."Luego de atacarme imagino que pensaron que quitándome la vida todo quedaría en silencio. Muchos pensarían que yo sería la responsable de mi crimen, por cómo estaba vestida o si estaba con alguien, el grupo de amigos... seguramente creyeron que los dedos acusatorios apuntarían a mi familia y harían aún más injusta mi muerte y el dolor que ellos tenían. Se equivocaron porque tarde o temprano, más allá de las injusticias o la justicia, la verdad saldrá a la luz", afirma más adelante la publicación de Facebook."A quienes creyeron robar mi vida -prosigue- les diré que no serán impunes, esta es mi promesa aunque no esté aquí, es que ya no estoy sola porque tengo a mi familia; mis amigos; mis vecinos; mi ciudad; mi país que me acompañan; también algunas mujeres y hombres en la justicia. Ya no estoy sola y ustedes sí, con sus almas apagadas, sus manos vacías y manchadas con sangre. Soy una víctima de feminicidio, de una larga lista de vidas robadas, pero sepan que no estoy sola y nunca más lo estaré. Estoy en cada despertar de mi familia, de mis amigos, en remeras que llevan mi foto y reclaman justicia, en el merendero que está hoy en mi casa y lleva mí nombre, en el mural de mi barrio que les recuerda mi presencia"."No les enseñaré a vivir, porque no saben que es la vida, que es el amor o una familia de ojos achinados riendo alrededor de la mesa. Desde este cielo solo sé que el amor vencerá y en algún momento quienes saben lo que sucedió hablarán por sus hijas, sus hermanas, madres, vecinas, amigas?. que no hay más espacio para el silencio. Porque hablar significa estar del lado de la vida, no ser cómplices del horror y por sobre todo que nunca más en nuestro pueblo se pierda la libertad o la vida de nuestras mujeres", acota el escrito en otro de sus párrafos.Y enfatiza para concluir: "Yo soy Gisela, para mi familia y amigos Gise. Sigo viviendo a través de mis sobrinos; mis hermanas y hermano; en mi mamá; mis amigas y amigos.. sigo estando aquí, en cada uno de los que compartí este camino y dejé algo en sus vida, sigo esperando tarde o temprano que mi vida y mi muerte para esta sociedad no hayan sido en vano, sigo aguardando que mi nombre sea sinónimo de Justicia".