Causa de abuso prescripta: "No nos pueden decir que los abusos son viejos"

Una de las víctimas del Caso Ríos habló respecto del futuro de la causa y realizó su valoración acerca del polémico fallo del Superior Tribunal de Justicia, que terminó beneficiando a Ríos.

Para una de las denunciantes, la decisión del alto cuerpo fue un "baldazo de agua fría". Sin embargo, adelantó que "esto puede seguir en la Corte suprema de Justicia de la Nación; aunque es mucho es más difícil, sobre todo debido a los tiempos procesales, que pueden insumir años e incluso superar la década".", indicaConsultada acerca del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la denunciante remarcó que no se "determinó que no es culpable", sino que se expone que los "hechos son muy viejos", lo cual "es indignante"."Cuando uno es chico no toma decisiones de hacer la denuncia", explicó subrayando que "cuando es adolescente, está hecho m... por todas las secuelas, por todo lo que se produce".Recién cuando llega el equilibrio de la madurez "tomé la decisión, que obviamente no fue fácil", alegó. Y como para rematar su posición, se preguntó: "si este tipo llega a hacerlo de vuelta ¿la responsabilidad de quién es?".Ríos había sido sentenciado por el. Pero fueron varios los jueces que rechazaron su pedido, hasta que finalmente la última instancia le dio la razón. El fallo fue dictado el 21 de abril y el 23 de mayo a las 12:30 se dará lectura a esta sentencia.En 2005, las sobrinas, C G y M G, lo denunciaron por los abusos a los que las sometió cuando tenían 6 años y permanecían a su cuidado durante algunos días a la semana.Dijeron en su momento que su motor es la búsqueda de Justicia "y que este tipo obtenga lo que merece, que se lo condene y que principalmente no pueda repetir lo que hizo con nosotras"."Ahora quiero que el hecho tome estado público, porque a la etiqueta la voy a llevar siempre, mientras que él sigue su vida como un señor", dijo una de las demandantes.Durante todo el proceso se puso en discusión la denominada Ley Piazza, normativa impulsada por el famoso diseñador. Se trata de una modificación del Código Penal introducida en 2011 que amplía los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual de los menores de edad.A grandes rasgos, el cambio establece que los tiempos de caducidad de estos delitos comienzan a correr una vez que la persona abusada cumple los 18 años de la mayoría de edad, ya que es a partir de allí que la víctima llega a la maduración y puede contar si padeció un abuso de un mayor. Fue allí que la querella puso el énfasis y hasta la semana pasada le había servido, pues las apelaciones presentadas por la defensa del abusador habían sido rechazadas.Ríos había sido condenado en todas las instancias judiciales y hasta llegó a Casación, la última instancia antes de recurrir al Superior Tribunal, que consideró que la Ley Piazza es posterior.En ese sentido, señaló, el tribunal apuntó contra el fallo de una de las vocales de Casación (Marcela Davite) que había rechazado el pedido de Ríos. En la sentencia, el STJ dice que "la juzgadora queda atrapada en una falacia haciendo una aplicación retroactiva de la Ley Piazza y ese voto en sí es inválido". Si la prescripción no estaba vigente en ese momento, no puede aplicarse de manera posterior", argumentó.El fallo fue firmado por Daniel Carubia (presidente); Claudia Mizawak (vocal) y el también concordiense Miguel Giorgio.