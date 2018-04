Un santafesino denunciará a su médico por negarle la vasectomía

Paduán tiene 34 años y convive con Débora, su pareja, que tiene una hija de 9. Los tres consolidaron una familia, y como tal quieren tomar decisiones de cómo seguir adelante con su vida, pero el sistema no siempre funciona como debería.Lisandro denunciará a su médico por negarle la realización de una vasectomía, una de las prácticas anticonceptivas garantizadas por la Ley N° 26.130, que establece el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En diálogo con Aire de Santa Fe,Afirmó, que "y con Débora, mi pareja, empezamos a charlar sobre lo que le sucedía a ella tomando las pastillas anticonceptivas y sobre cómo perjudicaban su salud. Empezamos a buscar alternativas, pero todas afectaban el cuerpo de ella: por ejemplo,", relató.El joven es trabajador gastronómico, y. Si tengo obra social, en el hospital público no me puedo hacer la práctica, me derivan a mi obra social, recordó.

No puedo decidir sobre mi propio cuerpo

"Entré pensando que era un trámite, yy reducido al rol de un cuerpo meramente reproductor, que es lo que le ocurre a las mujeres continuamente", reflexionó Lisandro y continuó: "En la obra social me sugirieron ir a hablar a otro lugar privado, y llevar la ley para convencer a algún médico, pero yo no quería resolver esto de un modo turbio y apretando a alguien con una ley", agregó.Finalmente, contó cómo se decidió a exponer su caso y seguir adelante por vía judicial, por eso me pareció pertinente hacerlo público y denunciar", concluyó.