Habrá más allanamientos para investigar presuntos abusos en Independiente

Casi dos horas estuvo el ex presidente de Independiente, Javier Cantero, ante la fiscal María Soledad Garibaldi, quien investiga abusos y corrupción de menores en las divisiones inferiores del club de Avellaneda.



Cantero llegó a la Fiscalía 4 pasadas las 10.30 de la mañana, y entró por la puerta de atrás, para no hacer declaraciones ante los periodistas que hacían guardia. Luego, ante la fiscal, volvió a decir todo lo que dijo públicamente estos días.



Cantero había contado en una entrevista radial que el ex juez federal Norberto Oyarbide lo había presionado para que le presente jugadores de la primera división del club a cambio de favores judiciales.



La declaración de Cantero "fue muy importante y muy útil, dijo cosas muy sensibles" para la causa, confiaron fuentes judiciales a Clarín. "Con lo que contó se abren líneas de investigación", agregaron las fuentes, que adelantaron que a raíz de lo dicho por Cantero durante este fin de semana habrá nuevos allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Y que la semana próxima habrá "nuevas citaciones e imputados".



Cantero fue presidente de Independiente entre 2011 y 2014. Y días atrás, a raíz de la investigación de los abusos en el club de Avellaneda, que ya tiene cinco detenidos y nueve víctimas probadas más otras once probables, Cantero habló.



"Había un hombre de confianza de él, Javier Roperti, quien era socio del club. Un día me invitó a comer al restorán y allí lo conocí a Oyarbide. Fue raro, él estaba atrás de un biombo que lo resguardaba, comenzamos a hablar y me felicitó por lo que estaba haciendo. Oyarbide me dijo que me podía ayudar judicialmente, que eso lo había hecho con otros clubes. Tuvimos tres almuerzos. Lo llamó a (Hugo) Moyano, a (Luis) Barrionuevo, mis adversarios en Independiente. Demostraba poder, como diciendo que él tenía acceso a personas importantes que podían ayudarme", fueron algunas de las situaciones que contó Cantero.



También dijo que Oyarbide le planteó: "Ustedes están pasando un momento de crisis, están jugando el descenso; yo he hecho cursos de oratoria, les puedo levantar el ánimo a los muchachos, a los chicos. Usted me los junta, después hacemos un asado y salimos todos de esta situación".



Cantero dijo que entonces fue a hablar con Julio Grondona, que era el presidente de la AFA, y lo aclaró que no iba a llevar al plantel a comer con él. Y que entonces Oyarbide, molesto ante la negativa, ordenó un allanamiento en su casa: "Me revisaron todo, pasamos un mal momento con mi familia, ese fue el último contacto: antes tenía miedo de decirlo públicamente, no pensaba decirlo".



Cantero salió a hablar porque hace algo más de un mes comenzó la investigación de las denuncias de abusos contra chicos del club que vivían en la pensión de Villa Domínico. Varios chicos declararon que eran contactados a través de las redes sociales, que les prometían viajes y ropa, pero terminaban abusándolos sexualmente en departamentos y casas porteños y de la provincia. Se trata de chicos vulnerables, que están lejos de sus familias, que viven en otras provincias.



Por estas declaraciones hay seis detenidos: el árbitro Martín Bustos, el relacionista público Leandro Cohen Arazi, el organizador de torneos de fútbol Alejandro Dal Cin, los representantes de futbolistas Juan Manuel Díaz Vallone y Alberto Ponte, y el estudiante Silvio Fleyta. Todos están imputados por abuso y corrupción de menores, menos Ponte, al que se lo acusa de grooming (acoso virtual). Ahora el juez Luis Carzoglio deberá resolver si confirma o no el pedido de la fiscal.