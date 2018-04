Video: Se sintió acosada por un taxista, no lo dejó seguir y lo obligó a pedir disculpas

Una joven se sintió acosada por un taxista cuando circulaba con su bicicleta por una de las calles más transitadas de San Miguel de Tucumán. Lejos de achicarse, la joven le cruzó el rodado y lo obligó a pedirle disculpas.El hecho ocurrió el viernes al mediodía en barrio Sur. "Ahora te voy a sacar una foto y te voy a escrachar", dijo la mujer ante la mirada atónita de los transeúntes.Según detalló el diario La Gaceta, el taxista negó el hecho "por sus hijos" y la joven lo interpeló: "No te hagas el bol.... yo no lo voy a repetir, decí lo que me dijiste".Al quedar expuesto, el trabajador reconoció que había dicho algo fuera de lugar y pidió disculpas.