El Día Internacional del Trabajador las estaciones de servicio funcionarán con "total normalidad" y no habrá restricciones en el servicio, según informó el presidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexos de Entre Ríos (Cecaer), Mario Amado.



"En las estaciones de servicio los 1º de Mayo se trabaja con normalidad", señaló Amado, y afirmó: "Es un feriado más y como todos se paga doble".



En este sentido, aseguró que "no habrá restricción de personal" y sostuvo que incluso habrá más movimiento debido a que es fin de semana largo: "Si se pudiera reforzar el trabajo con más personal, se lo haría".



"Está aceptado que es así, se trabaja y no habrá restricciones en cuanto a horario ni nada por el estilo", agregó. (APF)