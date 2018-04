"Reventón térmico" agitó el río Paraná y ocasionó daños en unas 70 embarcaciones

Más videos del "reventón térmico" de anoche pic.twitter.com/JwT6WYWW8s — De12a14 (@De12a14) 27 de abril de 2018

Confirmó @jormax76 que anoche hubo un "reventón térmico": una tormenta seca que no toca el suelo. Así se vivió en el Río Paraná pic.twitter.com/gE06e9f83F — De12a14 (@De12a14) 27 de abril de 2018

#Viento Hubo ráfagas de hasta 90km/h. Cayeron más de 60 árboles. Así se vivió en el Río Paraná. pic.twitter.com/fjrG5arnQh — De12a14 (@De12a14) 27 de abril de 2018

La caleta del club Alemán anoche fuentes la tormenta... pic.twitter.com/cuEoQ1hQlT — Tránsito Rosario (@TransitoRosari) 27 de abril de 2018

#ReventónTérmico así está la zona de Martín Fierro al 300: árboles y columnas. La escuela Ovidio Lagos está sin clases pic.twitter.com/pO9ttPsaS8 — De12a14 (@De12a14) 27 de abril de 2018

#ReventónTérmico mas videos de las consecuencias del viento de anoche. Barrio Sarmiento pic.twitter.com/qsZ7NEkW77 — De12a14 (@De12a14) 27 de abril de 2018

. El viento alcanzó una alta velocidad que provocó la caída de árboles y la agitación del río con el consecuente daño en al menos unas 70 embarcaciones.Según lo que confirmó el observador meteorológico, Jorge Fusco, este jueves cerca de las 20, tuvo lugar un "reventón térmico". Según explicó fue. También se produjo unDesde Defensa Civil municipal confirmaron que anoche se desarrolló un fenómeno conLa ribera se vio afectada y también las aguas del río Paraná que sufrieron un vaivén intenso. Al menos se hundieron dos embarcaciones, otras sufrieron roturas mientras que algunas se desprendieron y quedaron a la deriva. Aseguran que nunca se había registrado un fenómeno similar.El fuerte viento provocó un oleaje intenso que provocó el hundimiento de al menos dos embarcaciones. Otros, cortaron amarras y sufrieron daños."La gente intentaba salvar los barcos pero las olas los tapaban", contó uno de los damnificados. En el club Remeros se vivieron escenas de desesperaciónUno de los damnificados, Roberto Fonrasier, confirmó que su velero amarrado en el club Remeros de Alberdi se hundió en el Paraná durante el fenómeno que tuvo lugar anoche, cerca de las 21, denominado "reventón térmico". "Me enteré lo que pasaba por Whatsapp pero me costó llegar porque había muchas ramas caídas", comenzó. Cuando llegó, se enteró que su velero había desaparecido junto a otro más por el oleaje furioso que provocaron las ráfagas.Sin embargo, no era el único saldo. Fueron unas 70 las naves dañadas y algunas quedaron a la deriva tras cortar amarras. La situación generó gran exaltación de los propietarios de las embarcaciones que, según trascendió, hicieron lo imposible por salvarlas. "Yo no los vi pero me dijeron que un muchacho se tiró al agua para agarrar la embarcación y logró salvarla, otros se subieron pero las olas de más de un metro les pasaban por encima", precisó y reconoció que se trató de reacciones muy arriesgadas.Finalmente, en relación a su caso particular, confió en que podrá recuperar su velero con la asistencia de Prefectura. "Por suerte tengo seguro", dijo y advirtió que es la primera vez que el río se agita de esta forma y genera una situación de este tipo.