Denunciaron la falta de médicos e insumos en el hospital de Colón

Denunciaron la falta de médicos e insumos en el hospital "San Benjamín" de Colón. Una de las médicas que encabeza el reclamo apunta a "un desinterés sobre la salud pública"."Más allá de los problemas edilicios, se trata dey que venimos denunciando con más fuerza desde hace más de un año, porque antes se hacían reclamos mediante nota escrita a los funcionarios a los que les correspondía intervenir, pero ante el avance de la gravedad de las condiciones del hospital, es que acudimos a los medios porque ya no sabíamos a quién recurrir", argumentó anteel programa que se emite por, la médica especialista en Pediatría y delegada de ATE seccional Colón en el Hospital de Colón "San Benjamín", María Nancy Martínez.En detalle, la pediatra advirtió que ", las que se intenta cubrir con profesionales de otras áreas, pero no se da abasto"."No se llegan a cubrir las guardias pasivas para especializaciones como traumatología, obstetricia y pediatría", comentó al tiempo que indicó quea los profesionales médicos."El área más crítica es la guardia y al único médico que se le puede pedir que la cubra es al terapista", indicó Martínez al tiempo que remarcó: "No solo se pone en riesgo a la población sino que también ante esa falta de poder ejercer la profesión como corresponde, no es que podemos decir que no tenemos un sistema de derivación acorde, y se muere el paciente en el hospital, sino que"."En la guardia central, esta semana, no hubo oxígeno y tuvimos que salir a buscar tubos para dejarlos en el shockroom; en la guardia de pediatría hay una sola boca de oxígeno siendo que la cantidad de chicos es mayor; faltan gasas y medicamentos", enumeró.

"Hay un desinterés sobre la salud pública"

El San Benjamín es un hospital de baja complejidad al que llegan los pacientes de todo el departamento Colón, los que rondan los 80.000 habitantes. Y ese número se triplica durante la temporada estival y fines de semana extra largos.El nosocomio es de referencia para la costa del Uruguay en la provincia. En la guardia, se reciben unas 1.700 consultas mensuales; y por día se realizan cerca de siete cirugías en el quirófano, teniendo en cuenta que, al ser un efector regional, algunas intervenciones sólo se hacen en este establecimiento.El hospital posee 130 camas, entre las de internación, camillas, cunas, incubadoras de piso y de traslado, y sillones de odontología."Conseguir una derivación tarda unas seis horas y mientras tanto, el médico de guardia tiene que seguir atendiendo. Las derivaciones son a Concepción del Uruguay pero el hospital de allá también está colapsado. Desde Concordia también nos rechazan los traslados porque consideran que ellos no tienen por qué solucionar nuestros problemas, y así terminamos en Paraná, atravesando toda la provincia por un problema que podríamos solucionar en Colón si tuviéramos los recursos", denunció Martínez.De acuerdo a lo que remarcó, "la ambulancia para traslados tampoco está en condiciones". "De hecho nos habían prometido para noviembre la entrega de una ambulancia para pediatría, pero nunca llegó, acotó al respecto."Desde el Ministerio de Salud, vienen, nos escuchan y nos prometen que nos van a proveer de los elementos que pedimos para trabajar, de hecho, nos dan un plazo de entrega, pero nos quedamos esperando y no pasa nada", expuso la pediatra al tiempo que apuntó a