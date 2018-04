Cambió su identidad a los 10 años: "Ahora voy a dejar de sufrir", dijo

"Ahora nadie puede decirme: 'vos no te llamás Tiziana". Firme, segura y emocionada, esas fueron las primeras palabras de Tiziana -la niña de diez años que decidió cambiar de identidad de género en Salta- al recibir su DNI con el nombre que ella misma eligió. "Ahora voy a dejar de sufrir", le dijo a los medios locales, en una de las frases más emotivas."¡Ya tengo mi documento, ya tengo mi documento!", se emocionaba Tiziana y no paraba de mirar la foto y el nombre impreso en el DNI, demostrando cuánto significado tenía para ella este "trámite". Es que después de dos años del día en que les dijo a sus papás: "Yo quiero ser una nena", de un acompañamiento familiar y psicológico, hoy llegó su gran momento. Ahora puede ver reflejada su propia identidad en su documento y dejar de ver el nombre Tiziano, que no correspondía con su autoconcepción."Para mí ese momento fue todo. Es por esto que estuvimos acompañándola y apoyándola. Queremos que ella pueda lograr todo lo que quiera. Mi marido y yo estamos muy contentos y siempre vamos a estar en sus momentos importantes. Esto es un logro de la familia", contó Graciela, la mamá de Tizi, también visiblemente conmovida.La pequeña revolucionó Salta hace una semana. Se convirtió en la niña más joven en acceder a su derecho según lo marca la Ley de Identidad de Género y a partir de ese momento su caso tomó amplia repercusión nacional. "La verdad estamos muy sorprendidos -comentó Graciela- jamás pensamos que iba a tener tal repercusión a nivel nacional. Hemos dado todas las notas porque nos parece importante que esto ayude a otros niños y niñas que se sientan así, y también para otros padres, para que sepan que es bueno acompañarlos y que no tengan miedo".La entrega del DNI con la nueva identidad se hizo en el Registro Civil de Salta que hoy vivió un día agitado y diferente; lleno de cámaras y periodistas esperando cubrir el histórico momento en el que una menor de diez años accedió a su derecho de acuerdo a la Ley de Identidad de Género. Hasta ahora es la más joven en esa provincia en cambiar su documento nacional de identidad."Hoy completamos el proceso que se llevó adelante con el caso Tiziana. Después de ver la cara de felicidad de ella, de sus papás; de escucharla decir que va a ser respetada; que ya tiene el DNI con su foto y que va a poder hacer todo lo que antes la limitaba por la falta de esta documentación con su nombre, nos da esa tranquilidad de saber que hicimos lo correcto", comentó Matías Assennato, director del Registro Civil Salta.El caso del cambio de DNI de Tiziana se "resolvió" rápido (una semana) porque contó con el apoyo de ambos padres y también porque en Salta existe la figura del abogado del niño, que vela por los derechos de los menores en estos casos y en aquellos en el que necesiten acompañamiento jurídico. De no haber contado con alguno de estos apoyos, el caso podría haber pasado a la Justicia. "Esperamos que de verdad se empiece a crear conciencia colectiva de la importancia de que uno pueda ser reconocido conforme a cómo se autopercibe y que la identidad es un derecho fundamental, que abre las puertas para muchos otros derechos", finalizó Assennato.Tiziana volvió a su casa feliz tras haber accedido a su derecho, el que tanto soñó y por el por el que luchó.