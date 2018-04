Llevó a su hijo al hospital y la médica le dio una tierna receta

Una receta médica hecha por una pediatra bahiense se hizo viral en Facebook en las últimas horas cuando la compartió la mamá de un bebé.Es que la pediatra María Rosa Peralta le recomendó a María José Suris que le diera "tetas, mimo y upa" a Baltazar, su bebé de un año que amaneció con 38 grados fiebre.María José contó que trabaja junto a María Rosa en el Hospital Penna, en Bahía Blanca, ya que ella es jefa de residentes y licenciada en obstetricia."Con fiebre no lo iba a mandar a la guardería, así que me lo traje a trabajar conmigo porque no podía dejarlo ni quería faltar a trabajar", explicó la mamá de Baltazar."Pasé por el pasillo de pediatría y me atendió sin turno y con mucho amor una pediatra que se llama María Rosa Peralta. Lo atendió a upa mío, lo revisó, le habló, le jugó. Descartando todo tipo de cuadro grave, me dijo que tenía la garganta colorada y que mi bebé necesitaba teta, mimos y upa".María José dice que últimamente está "trabajando mucho" y que la fiebre "era la manera que él su bebé) encontraba de decirme que quería quedarse conmigo"."Aún con mis conocimientos de lactancia materna, me volvió a reforzar la importancia de dar la teta. Balti no paraba de sonreírle, yo me fui súper tranquila y segura de lo que tenía que hacer y subí esa foto porque la verdad me hizo sentir bien y era lo que yo necesitaba escuchar. Me contuvo mas a mí que otra cosa porque es re feo ver a tu bebé enfermo", concluyó María José.