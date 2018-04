Por conexiones clandestinas cortaron la electricidad a un barrio de Concordia

Más de 50 familias del populoso barrio Carretera La Cruz, ubicado en inmediaciones a la rotonda de ingreso sur a Concordia, se quedaron sin el servicio de energía eléctrica porque operarios de la Cooperativa Eléctrica cortaron el servicio a las viviendas de unas 12 manzanas por irregularidades en la conexión."Queremos la luz", gritaban los vecinos, durante una quema de cubiertas y corte de calles que realizaron en las esquinas de calle 68 y Carretera La Cruz y calle 71 y Carretera La Cruz."Vinieron los operarios de la cooperativa, y sin previo aviso, cambió los medidores y a los que estaban enganchados, les cortaron la luz", denunció ante, la presidente de la vecinal de barrio.En la oportunidad, la mujer desmintió que desde la Cooperativa Eléctrica hayan avisado hace dos meses atrás del operativo para interrumpir el suministro a las conexiones clandestinas.Otros sostuvieron que se trata de un problema de larga data que sobreviene del traslado de los pobladores del barrio desde que se construyó la Defensa Sur quienes debieron radicarse sin servicios básicos como la luz, las cloacas y el agua.Se trata de 12 manzanas cuyos pobladores, que en su mayoría subsisten trabajando en los hornos de ladrillos, en la pesca, en la recolección de cartón mediante la tracción a sangre y en cualquier tipo de changas, se encuentran en situación precaria, sin la documentación necesaria para radicar una habilitación eléctrica regular."Son familias que están en una situación precaria y no tenían otra salida que engancharse. La Cooperativa tenía que ser sensible en este caso y preguntar `Ud está en condiciones de pagar´ porque ya se ha hecho en otras oportunidades", se indicó a este medio.De acuerdo a lo que comunicaron los vecinos, "por orden del intendente Cresto, personal de Electrotenia iba a restablecer el servicio y en un plazo de 40 días debían tramitar el medidor comunitario"."Pero cómo vamos a gestionar los medidores si no tenemos los títulos de propiedad", se preguntó otro vecino. "Quién vive 40 días sin luz en la zona sur de la ciudad, cerca del arroyo, rodeados de ratas y mosquitos del tamaño de un gato", se quejó.