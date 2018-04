Tiziano regresó a casa y resaltan su notoria mejoría tras tratamiento en EEUU

Tiziano Aguirre, el adolescente de 13 años oriundo de Chajarí, que padece distrofia muscular regresó desde Miami a su ciudad natal.En Estados Unidos recibió un tratamiento intensivo con células madres, con el fin de mejorar su calidad de vida.Allí compartió su experiencia con Juan, un niño de la provincia de Chaco, quien padece la misma enfermedad, a la vez que se vio maravillado por todo lo que pasaba frente a sus ojos. Pero lo más importante: cumplió este tratamiento y su mejoría es notoria."Si bien no sabíamos bien lo que iban a hacer en su cuerpito, Tiziano se mostró predispuesto a todo., contó su mamá, Noelia Aguirre"Fue muy fuerte -continuó- porque me imagino que una liposucción debe ser dolorosa. El tratamiento empieza de esa forma, luego el médico analiza las células, las despierta" y, posteriormente, incorporan a su organismo las células sanas. Es decir, se hace una separación de células, por lo que las células que están enfermas son retiradas. Luego, las células sanas fueron incorporadas por intravenosa y a través del talón de Aquiles, algo similar a una transfusión de sangre. Los médicos dijeron que tiene muy corto el tendón de una de sus piernas, pero nos aconsejaron que aún no es bueno practicar una cirugía porque es una zona muy delicada".Aguirre dijo también que "La atención en la clínica fue excelente, incluso nos dieron todos los calmantes para que él está realmente bien. Tiziano hizo reposo en el lugar donde nos alojamos, porque el tratamiento se concretó el primer día que concurrimos a la clínica. Llegamos a las 9 de la mañana a la clínica, y nos encontramos con un chico de Chaco y su familia, a quien también le realizaron este tratamiento. Enseguida, ambos estaban siendo tratados"."Los días de reposo fueron tranquilos, si bien sentía algunos dolores cuando lo teníamos que mover. Ahora acá en casa, tenemos algunos medicamentos que nos proporcionaron. Hay unos inyectables que deben aplicarse una vez por semana, hasta ver los resultados totales del tratamiento. Además allá, me dieron todo lo necesario para la curación", expresó.También acotó que "permanezco en contacto vía whatsapp con la clínica y, cada tanto, tengo que enviarles videos para que ellos vean como está Tiziano. En la Argentina no realizan este tratamiento, por lo tanto, es muy bueno estar en contacto con ellos para que me mantengan informada".Esto le mejoró su estado de ánimo también, sobre todo cuando veíamos las mejorías del chico de Chaco, quien está en un estado más avanzado de su enfermedad", señaló Aguirre.En referencia a la continuidad del tratamiento, dijo quepara hacer un refuerzo del tratamiento, pero esta vez sin medicamentos, sino con sus células. Ahora continúa con las sesiones de kinesiología que ya venía realizando en Chajarí, como así también natación una vez por semana. Además, está asistido por una psicóloga y una terapista ocupacional. También, estoy evaluando la posibilidad de contratar a un acompañante terapéutico para que lo acompañe, sobre todo, a la escuela; dado que yo necesito conseguirme un trabajo diario"."Cuando regresemos a Estados Unidos, en el mes de julio, y tras la atención que reciba allí, culminará el tratamiento. De todas formas, yo continuaré en contacto con la clínica.. Quiero pedirle una vez más a la gente que nos siga ayudando, dado que yo soy mamá soltera y sigo en la misma situación económica de siempre, y no tengo un trabajo de jornada completa, porque tengo que acompañar a mi hijo todo el tiempo", precisó al sitioEn cuanto a la forma en que la gente puede ayudarlos, Aguirre manifestó que "vamos a colocar nuevamente las urnas en algunos comercios para que la gente colabore, y además seguimos teniendo las cuentas bancarias abiertas. Vale aclarar que quedó dinero luego de este primer viaje, y consiste en alrededor de 80 mil pesos, que permanecerá guardado en un Banco. En tanto, juntaremos algo más de dinero, para regresar en el mes de julio. También quiero que sepan que la clínica no nos cobrará nuevamente, ya que lo pagamos anteriormente, cubre el tratamiento en su totalidad. Para el próximo viaje, en vez de un hotel, buscaremos alojarnos en algún departamento que, de acuerdo a lo que nos dijeron, nos resultará mucho más económico".