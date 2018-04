Entre Ríos: Es elevada la tasa de mortalidad por cáncer colorrectal y de pulmón

El Instituto Nacional del Cáncer (INC) acaba de publicar la nueva edición del Atlas de Mortalidad por Cáncer 2011-2015, en base al Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), en el que "podemos notar a priori que la mortalidad de los hombres descendió un cinco por ciento", afirmó la coordinadora del SIVER-Ca, Graciela Abriata.



El descenso surge al comparar lo publicado para el periodo 2007-2011 en el que la Tasa Ajustada por Edad (TAE) registra valores similares en ambos periodos para las mujeres (88 / 100.000), mientras que en los varones disminuye de 131,5 a 124,9 cada 100.000 varones (5%). La mayor mortalidad por cáncer en varones continúa siendo a causa de los tumores de pulmón, colon-recto y próstata y en mujeres, debido a los tumores de mama, pulmón y colon-recto.



El segundo indicador a considerar es el de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP), que mide el impacto de la muerte prematura producida a causa de esta enfermedad, es decir aquellas muertes que ocurrieron antes de que las personas alcanzaran los 80 años, considerado este límite de edad como la esperanza de vida media del país.



"Cuando se observan los APVP, cobran importancia los tumores que determinan no sólo un mayor número de defunciones, sino que también registran una alta letalidad en edades más tempranas", consideró Abriata.



Así, en mujeres, por cáncer de mama en promedio por año se pierden 33 años de vida cada 10.000 habitantes; por cáncer cervicouterino 19 APVP /10.000 habitantes y por el de pulmón 15 APVP cada 10.000 habitantes. En el caso de los varones, por el cáncer de pulmón la cifra es de 36,6 APVP cada 10.000 habitantes; por el de colorrectal 19,2 APVP /10.000 habitantes y en tercer lugar, el cáncer de estómago con 10,7 APVP /10.000 habitantes.



Valores más elevados de APVP ajustados por edad en mujeres se observan en la región del noreste del país y en varones, en las provincias de Formosa, Entre Ríos, La Pampa y Chubut. Por el contrario, tasas elevadas de mortalidad por cáncer colorrectal en ambos sexos se observan en Entre Ríos, Santa Fe, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, provincias que, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparten también la mortalidad más elevada por cáncer de pulmón en varones y mujeres.



Como enfatizó en el prólogo de esta publicación el ex director del INC, Roberto Pradier, quien falleció este año: "El conocimiento de la distribución de la mortalidad por cáncer en números absolutos y la carga de enfermedad que representan, al relacionarlos con la población de residencia, permitirá dirigir y focalizar mejor los esfuerzos de los organismos gubernamentales concernientes a la salud en lo tendiente a prevención, diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer. Tenemos la esperanza de trascender a través de estas publicaciones y que las mismas sean material de consulta para los tomadores de decisiones en salud así como también para la comunidad científica en los distintos ámbitos y jurisdicciones; y fundamentalmente, estamos esperanzados en que la información contenida sea una herramienta valiosa para disminuir las desigualdades y mejorar el control del cáncer en nuestro país".



De acuerdo a los datos del período 2011-2015, el cáncer representa aproximadamente el 20 por ciento de la mortalidad del país con más de 60.000 defunciones anuales, supo El Entre Ríos.



Acerca del Atlas



Con la creación del INC en 2011 y el fortalecimiento del SIVER-Ca comenzó una serie de publicaciones periódicas para analizar la magnitud del problema del cáncer en Argentina. A través de una serie de indicadores de mortalidad analizados a nivel nacional y provincial, se llegó hasta el nivel de departamentos y partidos o comunas para la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires.



La posibilidad de ofrecer estos datos es gracias a la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación.



Los gráficos que se exponen a continuación muestran algunos datos relevantes de la provincia de Entre Ríos.