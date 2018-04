Cómo fue la competencia en la que se descompensó maratonista entrerriana

Una publicación compartida de MOSQUITO eco-aventura (@mosquito_eco_aventura) el 14 Abr, 2018 a las 6:27 PDT

Evolución favorable



El pasado domingo la temperatura fue agobiante, y más aún al momento de la carrera "Mosquito Eco Aventura" que comenzó a las 11 de la mañana. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la Fich/UNL la temperatura máxima fue de 33° con una sensación térmica de 41°."Fue una carrera muy dura y difícil, y el calor tuvo un protagonismo importante", contó Marcelo Barrios, uno de los 500 deportistas que participó de la competencia y que es un habitué de este tipo de carreras, al igual que Marlene Gieco, la entrerriana que está internada tras su participación en la competencia. Barrios mencionó que son muy exigentes en cuanto al territorio en el que se corre y que el corredor puede elegir si recorrer 5, 10 o 21 kilómetros.Marlene era reconocida entre los competidores porque siempre quedaba entre los primeros lugares y tenía buenas actuaciones. "Me sorprende que se haya perdido porque está muy señalizada la carrera, cada tres metros había una cinta que te marcaba el sendero y cada dos o tres kilómetros te encontrabas con puestos de hidratación, era difícil perderse y deshidratarse", resaltó; y aseguró que es obligatorio presentar el apto médico para participar.A lo largo del recorrido, Barrios sostuvo que a la altura del kilómetro 10 junto a otros corredores tuvieron que frenar a hidratarse y caminaron un poco por el intenso calor. "En ese momento encontramos a un muchacho que se había desmayado. Pero la atención fue inmediata porque te encontrabas con bomberos y gente de la organización bastante seguido", dijo.Respecto a la demora en ubicarla a la maratonista, a Barrios le llamó la atención que la encontraran cuatro horas después. "Me cuesta entender porque los familiares y amigos saben en qué tiempo llega cada uno y más una chica que siempre estaba adelante", concluyó a El Litoral.Juan Pablo Poletti, director del hospital Cullen, habló sobre el estado de salud de la maratonista, Marlene Gieco y confirmó que siguen tratando la zona del muslo, que fue afectada por la mordedura de una serpiente.Permanece en coma inducido, con asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico reservado, a un día y medio del accidente, tras desorientarse y salirse del sendero de la carrera "Mosquito Eco Aventura" por terrenos frondosos en la zona de Monte Vera."Está estable, esto nos permite ser optimistas, ya que luego de estar en un estado crítico, estas 24 horas de estabilidad nos da fe de que pueda mejorar", dijo.La maratonista de 38 años había sido encontrada en posición fetal y convulsionando, cuatro horas después del horario previsto originalmente para la llegada."Mejoró en su medio interno, pero sigue con falla renal por lo que está con hemodiálisis continua", indicó Poletti e informó que la paciente no volvió a presentar inconvenientes en sus órganos vitales como el corazón y los pulmones.El director también comentó que siguen de cerca la lesión en el muslo, donde Gieco presenta marcas de una mordedura de serpiente. "Ya se aplicó el suero antiofídico y seguimos con el tratamiento local con controles periódicos para tratar la lesión", señaló.Por el momento no está determinado cómo se produjo su desorientación, si fue a causa del veneno del reptil o por otra insuficiencia que desarrolló durante la competencia.