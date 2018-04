Regalaban un kilo de helado a alumnos que se saquen 10: Fue un éxito rotundo

Se trata de una heladería de la localidad bonaerense de José C. Paz que lanzó una innovadora movida y tuvo un éxito rotundo. "En apenas dos días regalamos 100 kilos", contaron.Hace dos años un proveedor le contó que un heladero de Ushuaia estaba regalando helado para los chicos que se sacaban buenas notas. Cuando Jorge Arturi escuchó la iniciativa le pareció una idea brillante para realizarla en su local.Dos años después, sin pensarlo demasiado, se animó: desde el martes pasado y hasta este miércoles, la heladería TUELS de José C. Paz regala un kilo de helado a los chicos que lleven su prueba con un 10."Fue sin pensar demasiado y salió. La verdad es que fue medio desprolijo porque no me imaginé el alcance que iba a tener y tuvimos que restringir la cantidad de kilos por día porque nos superaba en producción", contó Jorge aSe trata de una promoción válida de lunes a viernes hasta las 19 y, para acceder al beneficio, los chicos tienen que mostrar sus notas publicadas en los cuadernos de comunicaciones.El comerciante se vio desbordado por la cantidad de alumnos que comenzaron a acudir en busca de su kilo de helado. "En apenas dos días regalamos 100 kilos. Estamos orgullosos", contó y explicó que debido a la demanda tuvieron que limitar la entrega por día.

Hasta el día de hoy, cuando todavía falta un día para finalizar la promoción, entregaron 180 kilos. "Entre hoy y mañana daremos 60 kilos más", contó Jorge."Vamos a volver a hacerlo más adelante con los boletines. Esta vez fue muy desprolijo porque fue impulsivo, pero vamos a prepararnos más para que nadie que lo merezca, se quede sin su helado", contó Jorge.