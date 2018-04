Vecinos volvieron a reclamar por el estado de Ruta 20 en el acceso a Urdinarrain

Un centenar de vecinos se reunieron este domingo por la tarde en el acceso sur a Urdinarrain para reclamar por el estado de la ruta provincial N° 20 y para que se cumplan las promesas realizadas sobre esta traza, una de las más peligrosas de la provincia.Entre los concurrentes hubo muchos que han sufrido accidentes, también familiares de víctimas de todo el corredor que va desde Basavilbaso a Gualeguaychú. Silvina Cabrera de Gualeguaychú y Carlos Tommasi de Urdinarrain fueron los principales oradores de un documento.Según destacó dos muertes más en la ruta y en una de las zonas donde había compromisos gubernamentales, fue el detonante para que se vuelva a reclamar por el estado de la ruta N° 20.La docente Silvina Cabrera, dijo: "Ante cada acción de la Asamblea, el gobierno responde con un anuncio. Pero son solo respuestas mediáticas porque las promesas no se cumplen".Reprocharon que en actos públicos se diga una cosa y luego se haga otra, en clara alusión a que ya hubo tres anuncios de reasfaltado de los 90 kilómetros, pero solo se han ejecutado parches."Se insiste en usar un material que no dio resultado", puntualizó Cabrera sobre el microgranulado que se aplicó en algunos sectores y duró muy poco.En tanto, el dentista Carlos Tommasi, indicó: "Nadie cuestiona que se den millones a las mismas empresas que hacen mal las cosas una y otra vez", y en este sentido solicitaron mayor transparencia en las licitaciones.Además de la repavimentación completa y ensanche, solicitan señalética, luminaria, rotondas logísticas y funcionales, señal de celular y que se hagan obras en los cinco puntos donde se registran la mayor cantidad de siniestros.En este sentido recordaron que en dos años murieron 13 personas en esta ruta, además de los despistes y roturas menores. Es que reprocharon que ni siquiera cumplieron con la demarcación.Al final de la actividad hubo una votación y se definió que el martes 1° de mayo, a las 14, realizarán una volanteada en el cruce de rutas N° 20 y N° 39, en inmediaciones de Basavilbaso.En el documentos que leyeron los vecinos en la ruta, destacaron: "Lamentamos profundamente cada una de las vidas perdidas y afectadas en el tránsito sobre la misma y manifestamos nuestro dolor y enojo sobre quienes tienen la responsabilidad de garantizarnos su transitabilidad con total seguridad y que desde muchos años atrás no hacen lo necesario para ello, a pesar de haber asumido, queremos creer, el compromiso genuinamente".El reclamo es para que se mantengan en las mejores condiciones del estado general de la ruta y sus banquinas, que se incluyan las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad de las personas y vehículos."En los pliegos publicados en la página Web de Vialidad Provincial, se reconoce que las condiciones de los requisitos de la obra son insuficientes para rehabilitarla completamente en los 90 kilómetros del tramo cuestionado", aclararon.En ese sentido, los vecinos piden explicaciones de por qué se insiste en volver a utilizar los paliativos que se hicieron en la ruta si no dieron los resultados esperados. "Ejemplo valedero son los tramos cubiertos con microgranulado en 2013 y 2015 entre Basavilbaso y Gilbert e inmediaciones de las curvas del puente sobre el arroyo El gato, que hoy están nuevamente rotos por el levantamiento de la capa de 12 milímetros".También cuestionaron por qué, si el gobernador había anunciado en tres actos públicos la repavimentación de la ruta, desde Vialidad Provincial expresaron que ni siquiera había carpeta técnica para la obra. Criticaron que se dice de manera oficial que la obra está gestionada en 2016 y aún no está planteada ni incluida en el presupuesto para 2018 y 2019. "Exigimos su inmediata elaboración y puesta a consideración de todas las distintas partes interesadas y afectadas por la obra definitiva", agregaron en el documento que se leyó en el acceso a la localidad entrerriana.Los vecinos pidieron así que se dejen de lado los anuncios y preguntaron: "¿Por qué los señores intendentes y legisladores, como representantes de los votantes como dicen ser, no exigen en nombre de sus representados, que se haga una obra en serio, sabiendo ellos, que en la mala inversión hecha hasta el momento han desperdiciado y malversado fondos públicos y los hace además cómplices creando serias dudas sobre los intereses genuinos de sus gestiones políticas respecto a esta temática?". También pusieron en duda las licitaciones hechas, entre otras consideraciones previas a definir la volanteada del martes.