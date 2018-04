Pusieron en marcha las puertas biométricas en el aeropuerto de Ezeiza

Foto 1/3 Crédito: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Foto 2/3 Crédito: Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Foto 3/3

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y su par de Transporte, Guillermo Dietrich, pusieron en marcha las nuevas puertas biométricas en el aeropuerto de Ezeiza que permite a los pasajeros realizar el trámite de migraciones con iguales controles, seguridad y características, pero a la mitad del tiempo del trámite manual.



"Este nuevo sistema que estamos poniendo en marcha es un paso muy importante. Estas puertas biométricas no sólo van a agilizar los tiempos de los tránsitos de los viajeros, sino que también van a permitir recabar la información precisa, por medio de tecnología digital, de quienes entran y salen del territorio argentino", señaló el ministro Frigerio.



En ese sentido, en la ceremonia en la que también participó el secretario del Interior, Sebastián García De Luca, el ministro Frigerio señaló que de esta manera el Gobierno está cumpliendo con el objetivo de "agilizar los pasos fronterizos, incentivar el turismo y la inversión y al mismo tiempo mejorar los niveles de seguridad".



Por su parte, Dietrich destacó: "Mejorar la infraestructura de nuestros aeropuertos significa no sólo las grandes obras, también soluciones como ésta, que con tecnología de punta mejoran los tiempos y la calidad en la experiencia de viaje de las millones de personas que pasan por Ezeiza".



En tanto, el director Nacional de Migraciones, Horacio García, señaló que "en estos dos años de gestión, por indicación del ministro Frigerio, Migraciones encaró varias iniciativas para facilitar y agilizar los trámites de ingreso y egreso de los viajeros y turistas por los pasos habilitados aplicando herramientas de tecnología digital online que operan bajo el Sistema Integral de Captura Migratoria (Sicam)".



Además, el director del RENAPER, Juan José D'Amico, expresó: "Estamos a la vanguardia en materia de documento de viajes, teniendo uno de los pasaportes electrónicos más seguros del mundo. Éstas terminales inteligentes completan un sistema que nos pone a la altura de los principales aeropuertos internacionales".



Con estas nuevas puertas biométricas, que estarán en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, la Dirección Nacional de Migraciones contará con un equipamiento al nivel de países de Norteamérica y Europa.



La incorporación de los primeros 6 equipos eGate (Automated Border Control - ABC por sus siglas en inglés) para registrar los tránsitos internacionales (en un principio para ingresos de argentinos mayores de edad con pasaporte), incrementa la agilidad en el registro del control migratorio de pasajeros mediante un protocolo que funciona bajo las mismas normas de seguridad en aplicación en los boxes actuales y que resuelve el trámite de habilitación de entrada/salida del territorio en menos de 30 segundos.



En Ezeiza ya se encuentran funcionando 6 unidades en el sector de Arribos, y próximamente se activarán 3 máquinas en el sector de Partidas de la Terminal A y 2 en en sector de Partidas de la Terminal C; mientras que en Aeroparque se pondrán en funcionamiento 3 unidades en Arribos y 2 en Partidas.



La operatoria se irá extendiendo a terminales aéreas y portuarias con alto caudal de tránsitos en el área AMBA hasta completar 29 unidades, como el Aeroparque Jorge Newbery y el Puerto de Buenos Aires. Por el momento, el trámite podrá hacerse con cualquier pasaporte y más adelante se podrá con también con DNI.



El pasajero se presentará frente al eGate y escaneará su documento de viaje con sus datos y fotografías en el lector digital. Una vez realizada esta operación se abrirá la primera puerta del dispositivo para que pase y se ubique delante de donde están señalizadas las huellas y automáticamente se efectúe la toma fotográfica. Seguidamente, apoyará su pulgar en el lugar indicado y se abrirá la segunda puerta, indicándole que el trámite ha sido terminado y registrado.



Esta es una aplicación de vanguardia que se emplea en consonancia con la recomendación de la Organización Aviación Civil Internacional (OACI) y que agiliza el chequeo de todas las bases de datos que fueron agregadas a partir de 2016.



Anualmente se efectúan en toda la Argentina 80 millones de tránsitos (entradas/salidas) por los 237 pasos fronterizos habilitados (aéreos, terrestres, marítimos o fluviales), de los cuales, 10 millones se realizan en Ezeiza, cerca de 3,7 millones en el puerto de Buenos Aires y 3,3 millones en el Aeroparque Jorge Newbery.