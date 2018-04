Autorizaron a una mujer a gestar el hijo de su hermana

El fallo del Juzgado de Familia y Menores 2 de San Luis autorizó un caso la maternidad subrogada, al argumentar que esta práctica si bien no se encuentra regulada tampoco esta prohibida y a partir de que los solicitantes "disponen de las herramientas para afrontar la gestación y el embarazo del niño por nacer".



La sentencia autorizó la transferencia al útero de la gestante del embrión concebido con la técnica de reproducción humana asistida con óvulos y espermatozoides de los futuros padres.



En el mismo dictamen, la jueza Mariana Sorondo Ovando, ordenó que el niño sea inscripto en el Registro Civil como hijo del matrimonio, al que le impuso el deber de informarle en el futuro su realidad gestacional.



La subrogación de vientre, práctica por la que una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja, puede ser tradicional, lo que implica que la madre gestante aporta sus propios óvulos y, por lo tanto, tiene una relación genética directa con el hijo.



La subrogación también puede ser gestacional, es decir cuando la madre gestante no tiene relación genética directa con el hijo, para lo cuan se utiliza la fecundación in vitro con óvulos y esperma de terceros.