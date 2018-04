"Vamos a tener que andar con barbijos en Gualeguaychú", advierte bioquímico

Integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú presentaron la decimocuarta marcha al puente Internacional General San Martín, el próximo domingo.En ese marco, el integrante de la agrupación y bioquímico, Carlos Goldaracena, advirtió: "Vamos a tener que andar con barbijos en Gualeguaychú"., dijo el profesional."La nueva pastera nos debe preocupar a todos. Con la celulosa actual hace más de 10 años que estamos respirando aire contaminado. Esto no es ninguna novedad, pero a mí me gusta siempre recodarlo. A los seis meses de haberse puesto en funcionamiento Botnia-UPM, las pruebas que presentamos en La Haya marcaban la alteración en el aire. Esto fue en el 2008-2009. ¿Se imaginan hoy el aire que debemos estar respirado?", preguntó Goldaracena."Insisto en. Si una pastera como Botnia libera 2500 toneladas de productos tóxicos, otra celulosa con casi el doble de producción podría llevarnos a un desastre. Esto que quede claro: vamos a tener que andar con barbijos en Gualeguaychú, porque en la actualidad yo estoy seguro que estamos respirando aire contaminado" destacó.Según el profesional,Quiero insistir en el tema actual. Yo no me canso de reiterarlo. El monitoreo que estamos haciendo en la actualidad es un simulacro. Estamos controlando el río desde manera r totalmente superficial. Está lejos del presentado en La Haya por Argentina. El monitoreo del río es una parodia. Tenemos que exigir el monitoreo del aire. Esto es indispensable" reclamó.Lamentablemente todo lo que hemos manifestado a través de nuestros estudios e informes se ha ido cumpliendo. Esto lo digo en forma personal, creo que no hay intensiones de Cancillería de modificar este monitoreo y comprobar realmente lo que Botnia contamina. Con estos "datitos" de Fósforo no podemos ir a La Haya. Hay que hacer un estudio continuo, riguroso e intenso, de las emisiones", concluyó, según reproduce Reporte 2820.