Foto: Estudiantes fueron estafados por una compañera de curso Crédito: Diario Río Uruguay

Alumnos y familiares de la promoción 2019 del Colegio "Alejandro Carbó" de Concordia confirmaron la desaparición de un importante monto de dinero que estaba destinado a la compra de las camperas distintivas de los alumnos de los años terminales de la institución.



Siguiendo el relato, los afectados verificaron lo ocurrido en comunicación con la empresa encargada de realizar las prendas, desde donde confirmaron que faltaba un total de 30 mil pesos de la seña, mientras que los estudiantes pensaban que faltaban solo 2 mil pesos



De acuerdo a lo confirmado, los damnificados no han realizado la denuncia correspondiente, para evitar que el problema sea mayor. Los integrantes de la "promo 19" explican que no desean "que se difame" a la persona involucrada, argumentando que "sino va a hacer problemas y lo que más queremos es evitarlos", dijeron a Diario Río Uruguay.



Por otro lado, se conoció que la joven acusada de sustraer el dinero se cambió de escuela a principio de año, por lo cual no asiste a clases con los alumnos afectados por la situación.



Por el momento, el tema tuvo amplia repercusión en las redes, donde también se lanzó una campaña donde piden colaboración para que la Promo 19 de la escuela "Alejandro Carbó" pueda pagar sus camperas identificatorias.