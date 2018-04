Maratonista entrerriana "continúa crítica, pero estable"

La entrerriana Marlene Gieco, de 38 años, está internada en el hospital Cullen de Santa Fe tras descompensarse mientras corría, este domingo, la "Mosquito Trail Eco Aventura 2018", una carrera de aventura que se disputó en la zona de Monte Vera, en la vecina provincia.



Gieco se encuentra en cuidados intensivos. El director del nosocomio santafesino, Juan Pablo Poletti, explicó el lunes a la tarde que la paciente "continúa crítica, pero estable. Desde el punto de vista de un paciente crítico esto es bueno; no ha presentado nuevas complicaciones, luego de que se estabilizó (tras la arritmia del domingo a la madrugada)".



Se encontró "estable y con una ligera buena respuesta al tratamiento de soporte hemodinámico", insistió Poletti. Ante un paciente crítico, "el hecho de que esté estable nos permite aventurarnos a ser optimistas, más allá de que el cuadro sigue siendo crítico y con pronóstico reservado", agregó el director.



La mujer fue hallada fuera de los senderos marcados, luego de una intensa búsqueda por 10 kilómetros de frondoso monte nativo, casi 4 horas después del horario previsto originalmente para la llegada. La encontraron en posición fetal y convulsionando.



Poletti aseguró que la insuficiencia renal se produjo a causa de una rabdomiólosis; es decir la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Pero en su muslo también encontraron marcas de una probable mordedura de una serpiente y por eso desde anoche se le administra suero antiofídico.



"Si se trata de una mordedura creemos que pudo haber sido durante el trayecto de la carrera, lo que le produjo una desorientación y salirse del terreno marcado. Aún no podemos asegurar nada hasta no tener los análisis", señaló el director al diario El Litoral Hace 13 años que vive en Santa Fe Oriunda de Diamante, Marlene Gieco (38) hace trece años que vive en Santa Fe y cinco que forma parte de un equipo de entrenamiento de atletismo con el que suele participar de este tipo de competencias.



"El año pasado ya había realizado el mismo trayecto de la denominada Mosquito Trail 10 K y con mucho éxito suele realizar competencias de aventura como esta, como así también tradicionales", comentaron a Uno de Santa Fe sus hermanos, quienes aguardan su pronta recuperación con esperanza.



"Los médicos nos dijeron que si logró salir adelante pese a su grave cuadro, es justamente por el buen estado físico que tenía", cerraron.