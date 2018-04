Sociedad

Al final? ¿Es feriado?

Lunes 23 de Abril de 2018

Lunes 30 de abril: Algunos podrán disfrutar el fin de semana largo y otros no

Al estar pegado al 1 de mayo, algunos podrán disfrutar de un fin de semana largo y otros no. El día no laboral deja a los sectores públicos como un feriado turístico. Pero, para el sector privado, las empresas deciden si se trabaja o no.