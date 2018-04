Gualeguaychú y la marcha por la Vida: "No queremos ser el basurero del mundo"

Catorce años sosteniendo, con altos y bajos, una lucha dignísima: la defensa de la vida, el ambiente y la salud de todos. En ese tiempo pasaron gobernantes, tres presidentes argentinos, dos gobernadores entrerrianos y dos intendentes, en la ciudad, y muchos funcionarios que atendieron el reclamo con mayor o menor decisión política. Motorizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental, la ciudadanía de Gualeguaychú protagonizó un importante capítulo de la lucha por el ambiente en el país. En todo este este tiempo han cambiado varias cosas, pero existen dos realidades ineludibles: el reclamo por la vida y el "No a las Papeleras" continúa siendo emblema de todo un pueblo; mientras que, igual de inocultable es el deterioro que el ambiente, en general, ha sufrido en este tiempo.



En este marco, y con la amenaza cada vez más cerca de la instalación de una segunda pastera en Fray Bentos, este lunes se lanzará la décimocuarta Marcha al Puente General San Martín, que tendrá lugar el próximo domingo.



"Este año es especial, existen fuertes rumores de la instalación de una segunda pastera. Si bien la misma estaba programada para la zona de Río Negro, parece que por razones técnicas, que tienen que ver con el caudal de ese río, entre otras cosas, no se podría ubicar allí. Y se está hablando para ubicarla en Fray Bentos, en la zona de donde se fue ENCE, la productora de pasta de celulosa española que desistió de desembarcar en esa localidad tras el reclamo de Gualeguaychú", sostuvo Cristina Limba, desde la Asamblea Ciudadana Ambiental.



"Tienen que saber que Gualeguaychú no ha bajado los brazos, y que estamos atentos, que no queremos a UPM (ex Botnia), seguimos sosteniendo la idea de que se puede relocalizar, y que no queremos a ninguna otra pastera más sobre el río Uruguay", sostuvo Limba, al tiempo que puso énfasis en esta idea: "no queremos ser el basurero del mundo y no queremos ser una cuenca pastera".



El ya tradicional abrazo al río Uruguay que este año llevará el lema "¡Sin contaminación! ¡Por gurises sanos y felices!", contará con varias características que lo harán especial. Al mencionado peligro por la instalación de una segunda pastera en la fronteriza Fray Bentos, se le suma el antecedente del gobierno uruguayo que en un acto de reconocimiento de la contaminación generada por UPM multó a la empresa con 500 unidades reajustables (unos 533.500 pesos uruguayos o más de 382.000 pesos argentinos) por verter sustancias contaminantes en una cantidad que supera lo permitido, por un lado. Por otro, la reciente prohibición del uso, acopio y comercialización glifosato en Gualeguaychú y el avance del control de los efluentes contaminantes de las empresas del Parque Industrial, entre otras acciones del gobierno municipal, ofrecen un marco particular, cruzado por la disputa por un ambiente sano en todo sentido, a la marcha del domingo.