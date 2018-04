Según un estudio, edulcorantes pueden ser perjudiciales para el metabolismo

Científicos estadounidenses encontraron nuevos indicios de por qué algunos edulcorantes libres de calorías no sirven para adelgazar y pueden ser perjudiciales.



En experimentos con ratas y con células detectaron que tras el consumo de determinados edulcorantes se modificó perjudicialmente el metabolismo y el revestimiento de los vasos sanguíneos.



El equipo de Brian Hoffmann, del Medical College of Wisconsin, estudió el aspartamo y el acesulfamo y presentaron sus resultados en una conferencia en San Diego. "Aunque utilizamos esos edulcorantes no calóricos a diario la obesidad y la diabetes aumentaron drásticamente", apuntó Hoffmann sobre la situación en Estados Unidos.



En una parte del estudio los investigadores alimentaron a un grupo de roedores con azúcar y a otro con edulcorantes. Después de tres semanas observaron diferencias significativas en determinados tipos de grasas y aminoácidos en la sangre de los distintos grupos. Se trata de un indicio de que los animales estaban procesando las grasas de forma diferente. También se acumuló acesulfamo en la sangre. Esto puede dañar las células que revisten los vasos sanguíneos, informan los investigadores respecto a los experimentos celulares en laboratorio.



El médico Stefan Kabisch, del Instituto Alemán para la Investigación Alimentaria de Potsdam, apunta que este estudio deja muchas incógnitas abiertas y que sus resultados no pueden trasladarse directamente al ser humano. También hay tener en cuenta que sólo se investigaron dos edulcorantes. Hay otros muy utilizados como la sucralosa, la stevia o la sacarina y estos "se diferencian mucho de las dos sustancias estudiadas", señala.



Otros estudios ya habían arrojado indicios de que los edulcorantes no ayudan automáticamente a adelgazar o de que incluso podrían ser perjudiciales, pero esta nueva investigación amplía esa imagen aun incompleta, explica Kabisch. "El conocimiento actual no es homogéneo", indica.



Además de los mecanismos metabólicos, también los hábitos alimentarios podrían influir en que se engorde a pesar de evitar el azúcar, señala Kabisch. "Lo que uno ahorra en calorías con los edulcorantes lo añade -consciente o inconscientemente- con otros alimentos". Según este experto, actualmente podrían seguir utilizándose edulcorantes pero habría que atender a la dosis máxima diaria.



Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), los efectos del aspartamo se estudian en animales y seres humanos desde hace más de 30 años. Según esos estudios, en las actuales cantidades de consumo el aspartamo y las sustancias en las que se desintegra son inofensivos para el ser humano. También el acesulfamo está permitido desde hace años en la Unión Europea (UE).