Habló la acusada de cortarle el miembro a hombre: "Solo lo herí, me hizo daño"

Durante la noche del 25 de noviembre de 2017, se producía un suceso conmovedor en un departamento de barrio Nueva Córdoba, en la capital provincial. Una mujer le cortaba los genitales a su amante y daba comienzo a la leyenda de la "Lorena Bobbit cordobesa".



Brenda Micaela Barattini (26), tras las rejas, y su amante (40), internado con riesgo de muerte, comenzaban a transitar dos historias diferentes pero íntimamente ligadas.



Lo que pasó entre esas cuatro paredes del departamento 6° E de Chacabuco 580, el móvil de este ataque, aún continúa siendo una intriga.

Hoy, casi cinco meses después, Brenda rompe el silencio en público y se anima a contar a la prensa, por primera, vez su versión.



El encuentro con La Voz se produjo el viernes 13 de este mes en una sala de la cárcel para mujeres ubicada en el complejo penitenciario de la comuna de Bouwer. Dos de sus abogados la acompañan.



El ruido pesado de una puerta de hierro precede a su aparición: viste una campera rosa, calzas grises de algodón y lleva el cabello lacio debajo de los hombros, con claritos y raíces oscuras. Cerca de 1,60 metros de estatura, tiene la cara lavada y un rostro de frescas facciones.



Saluda a todos con una sonrisa discreta y se sienta frente al periodista.



?¿Cómo estás?



?Estoy presa, pero trato de llevarla bien. No es fácil, pero todo depende de uno, de la mente, de cómo lo quiera llevar.



?Vengo a ver qué pasó esa noche.



?Yo entiendo que me pregunten del hecho, pero nadie ve lo que hay detrás. Yo lo tomo con responsabilidad; jamás dije que no fui yo, pero no lo hice porque sí.



?La gran pregunta es por qué.



?Esta persona me hizo mucho daño. Y lo que me hizo no se le hace a ningún ser humano.



?Tendrías que contar qué fue lo que te hizo.



?A mí me generó un daño muy grande, un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Yo respondí, fue una acción de surrección (sic). Yo respondí? quizá no de una manera correcta, pero respondí.



?¿Cuál fue la vulneración? ¿Él divulgó un video?



?No voy a responder cosas que no quiero. Hasta ahí llego. Fue un daño muy grave lo que me hizo. Creo que si este video sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. No han encontrado el video, no sé qué pasó. Él ha reconocido que había un video y que lo pasó. Es más, la persona a la que se lo pasó, oh casualidad, es su mejor amigo, tecladista de la banda, su abogado; no me sorprende. Hay una especie de complicidad. Los medios lo han encubierto mucho a él. Siempre que hay un abuso, se le cuida la intimidad al hombre o a quien lo hizo. Es una persona que para mí es muy oscura. Me hizo un daño muy grave a mí. Nunca nadie me había hecho tanto daño.



?¿Cómo era el vínculo?



?Nulo.



?¿Sólo tenían relaciones?



?No voy a aclarar cosas que no quiero. Quiero que esta persona reconozca lo que hizo



?¿Y vos qué hiciste?



?Yo le hice daño y está claro. Lo herí, lo lastimé.



?¿Por qué elegiste eso, precisamente?



?Porque a mí me lastimaron con eso. Era su ego.



?¿Buscaste en internet?



?Exacto. ¡Son muy morbosos! Bueno, googleé en internet. Yo sabía que no podía hacerle ningún daño, más que darle un susto.



?Pero el daño se lo hiciste.



?Pero ¿qué es más grave? Ves: todos ven el daño físico y nadie ve el daño que él me hizo.



?Tal vez lo de él es irreversible.



?No creo. A mí también me han hecho un daño. Han dañado mi proyecto de vida, mis sueños. Han dañado toda mi vida.



?Contame cómo fue ese momento.



?La persona vino a mi casa, lo herí. Lo quería herir en ese lugar. Como a mí me hirieron, yo herí.



?¿En el marco de una relación sexual, él se tapó los ojos y usaste la tijera esa?



?Usé la tijera.



?¿Y qué hiciste después?



?Salí a pedir ayuda.



?¿Él se sorprendió?



-Sí, se sorprendió porque fue en seco. No te esperás que te pase algo así. Yo salí a pedir ayuda. No quería que le pase nada; es más: me asusté por la sangre.



?¿Y él qué hacía?



?Se cambió y después salió hacia el entrepiso.



?Y vos querías recuperar ese teléfono donde él tenía esas cosas...



?Sí, porque ese video era una prueba. Ahora no sé qué pasó. Desapareció.



?¿La tijera estaba ahí?



?La tijera estaba donde yo siempre la ubicaba, porque mi departamento es chico. Estaba donde tenía que estar. Yo le quería hacer un daño porque esta persona me hizo un daño. No fue porque sí. El móvil "Para que yo reaccionara de esa manera, me generó un daño muy grave, para mí. Un golpe muy grave", insiste la joven.



?¿Estás arrepentida de lo que hiciste?



?Sí, sí, porque... A ver, es difícil ponerse en mi lugar. Porque yo creo que una persona que pasó por algo parecido a lo que viví me entiende; el resto quizá no me entienda.



?Si pudieras volver atrás, ¿lo harías de vuelta?



?No, pediría ayuda, pediría ayuda.



?Estás arrepentida y no lo harías de vuelta.



?Exactamente, no lo haría de vuelta. No, porque la violencia no se apaga con violencia. El fuego se aviva con fuego y se apaga con agua.



?Cuando él tomó esas imágenes, ¿sabías que las estaba tomando?



?No lo voy a contestar.



?No sé si vos estás al tanto de las secuelas de él.



?Espero que se recupere y que esté bien. El daño que a mí me hicieron es irreversible. "No hubo amputación" "Yo le dije a esta persona que fuera a mi casa, para hacerle el daño. Sí", repite.



?¿Sos consciente del daño?



?Nunca hubo una amputación. Una de las cosas por las cuales estoy enojada es que no ha habido una amputación. Nunca hubo una amputación.



?Explicalo.



?Yo lo herí con una tijera, le corté el miembro, el pene, no los testículos. Le corté el pene, no completamente: lo herí. Completo no fue: lo herí.



?El diagnóstico dice que fueron 9/10 partes lo que cortaste.



?Lo herí, no hubo ni amputación; esta persona camina, no usa bastón.



?¿Vos sabés lo que hiciste?



?Le herí el pene, lo las-ti-mé, no hubo amputación, no hubo mutilación.



?¿Cuál era tu proyecto?



?Desarrollar mi vida en el sur y hacer arquitectura.



?Te ibas a casar.



?...Sí, tenía proyectos de vida como cualquier otra persona. Por eso digo que esta persona me arrancó parte de mi vida. Y mi daño también es irreversible. Cómo se gestó y cómo se produjo la entrevista

Se trató de una nota en la cárcel de mujeres de Bouwer.





Encuentro. La entrevista se realizó durante la siesta del pasado viernes 13 de abril en la cárcel de mujeres de Bouwer.



Participantes. A una sala, especialmente acondicionada, ingresaron dos de los abogados de Brenda, Iván Sironi y Adolfo Allende Posse. Junto con el periodista de La Voz, fueron acompañados por una agente del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) que pidió no divulgar su nombre.



Permiso. Brenda estuvo dispuesta desde un primer momento a hablar con La Voz, pero tras consultar con su madre, pidió que no le tomaran fotografías. La contención que siente la imputada de sus abogados fue determinante para que aceptara el encuentro.



Autorización. A pesar de las habituales medidas de seguridad que imperan para este tipo de visitas, el SPC aceptó el pedido del periodista de ingresar con una libreta de notas y un celular para grabar la nota.