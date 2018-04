Arroyo entrerriano se secó por completo: La última vez que pasó fue hace 80 años

La escasez de lluvia de los últimos de meses causó estragos en diversas zonas agrícolas de nuestra región. Una situación muy particular es la que se vive en la zona de Colonia Freitas y La Florida, en el departamento Federación: un arroyo se secó por completo.Alcides Coullery, vecino de la zona, explicó a Chajarí al Día que "se trata del arroyo 'Baranda' y hace más de cinco meses que no llueve. Según comenta mi papá, quien está por cumplir 91 años, hace alrededor de ochenta años que ese arroyo no se secaba".Seguidamente, comentó que "yo nunca vi algo así. Tengo fotografías en las que se puede ver rajaduras tan grandes, que hasta incluso una mano puede ingresar por ellas (?) Ese arroyo, como ocurre con muchos, era un lugar habitual para que los animales vayan a tomar agua y ahora, prácticamente todos los vecinos están con este problema"."Este viernes, concurrimos al campo donde mi papá tiene los animales, porque el encargado nos avisó que un animal cayó al cauce y ya no se pudo levantar. Estaba muy débil por la falta de pasturas", señaló preocupado.También expresó que "mi padre recuerdo que hubo una sequía importante en los años '59 y '60. Fueron siete meses sin lluvias y, si bien no había pasturas para que los animales puedan comer, el arroyo tenía un poco de agua. Ahora, uno puede caminar tranquilamente por el cauce del arroyo, que ni siquiera barro hay en el lugar. Hay sectores donde el arroyo tenía una profundidad de aproximadamente tres metros, y ahora está todo seco"."En ese arroyo había muchas tarariras. Si bien yo no soy pescador, pero conozco a mucha gente que venía a pescar, y cuando comenzó la escasez de lluvia quedaron charcos aislados y aparecieron bandadas de los conocidos 'Juan grande', y comieron las tarariras, caracoles y 'cucharitas' del agua que quedaron luego que se secó el arroyo (?) Esta situación nos desanima porque llueve en lugares cercanos, pero acá en la zona parece que la lluvia no quiere llegar", concluyó.