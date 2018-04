Presentarán resultados de estudio de contaminación con glifosato en la provincia

El doctor en Ciencias Exactas Damian Marino, especializado en química orgánica e investigador del CONICET, y la licenciada Jezabel Primost, oriunda de Urdinarrain y que realizó su tesis de grado en campos de la zona de su ciudad, detectaron mediante un estudio una gran cantidad de concentración de glifosato en los suelos y la imposibilidad del ambiente de degradar el herbicida.



El año pasado el estudio fue publicado por los medios y se generó un gran revuelo en la ciudad, dejando a Urdinarrain como la ciudad con más concentración de Glifosato.



Este lunes, ambos científicos se presentarán y compartirán resultados de los "Estudios de casos por contaminación con plaguicidas, con especial énfasis en la provincia de Entre Ríos". La exposición tendrá lugar en las instalaciones del Club Progreso a partir de las 19hs, para la cual están todos los vecinos invitados a participar.



Sin embargo, los investigadores aclararon que más allá de que en los medios se haya puesto a Urdinarrain como ejemplo, lo cierto es que no se trata solo de un fenómeno local, sino que la preocupación va más allá y es un problema de gran parte de Entre Ríos y Argentina.



En diálogo con El Día, la asesora de Medio Ambiente del Municipio de Urdinarrain Celia Metzler indicó que "van a hacer una exposición de los estudios que han llevado adelante en toda la provincia de Entre Ríos, no solamente en Urdinarrain, por eso es una invitación abierta a toda la comunidad".



"El Municipio pone a disposición las instalaciones y ellos por sus tiempo pusieron la fecha. La modalidad será una disertación abierta, donde ellos van a desarrollar y poner en conocimiento diversos casos de contaminación por el abuso de plaguicidas", indicó la funcionaria.



"La licenciada Primost estará contando un poco la experiencia sobre el estudio que se realizó en la zona de Urdinarrain. Ellos manejaran la exposición y no sabemos la metodología, pero seguramente luego habrá un lugar para consultas de la gente, porque la premisa del evento es que la gente pueda participar y escuchar", puntualizó Metzler.



Estudio ambiental



Por otra parte, El Día consultó sobre el estudio Ambiental de Impacto en la Salud de la Comunidad de Urdinarrain que realizará el Centro de Estudio de Desarrollo, Ambiente y Salud (CenDas), a cargo del Dr. Leandro Marcó.



"En referencia a los estudios, estamos trabajando junto con gente de la asamblea, concejales e integrantes del hospital en una de las actividades previas. En noviembre del año pasado fuimos a una capacitación del programa 'Salud Para Todos' y tuvimos clases de forma virtual. Ahora estamos haciendo una actividad práctica y en breve deberíamos hacer el cierre de toda la capacitación, donde se estaría en condiciones de firmar el convenio y comenzar con el estudio", Celia Metzler.



"Todo lo que es entrevistas y encuestas quedara a cargo del CenDas y un equipo interdisciplinario que depende del programa 'Salud Para Todos'. Ellos harán el desarrollo del estudio y manejaran el tema de las encuestas y las personas que saldrán a hacerla".



Consultada sobre los tiempos que faltan para el comienzo del estudio, Metzler indicó: "El convenio de este estudio epidemiológico se iba a firmar en marzo, pero se dilataron un poquito los tiempos. Estamos en el cierre de la etapa de capacitación y a la brevedad se hará una disertación del trabajo que se viene haciendo y se firmará el acuerdo. De todos modos, este trabajo práctico que venimos haciendo ya es una base para el diagnóstico del estudio", concluyó.



La exposición estará a cargo del científico del CONICET Damián Marino y de la licenciada. Hablarán sobre el estudio que detecto una gran cantidad de concentración de agroquímicos en Urdinarrain y en otras partes de la provincia de Entre Ríos.