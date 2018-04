Ella tiene 73 y su esposo 19: Se casaron a las dos semanas de conocerse

No hay edad para el amor. Almeda Errell asegura que encontró "el verdadero amor" en Gary Hardwick, 54 años más chico. Ella tiene 73 años y el 19.De acuerdo con la entrevista publicada en YouTube, Hardwick y Errell se conocieron brevemente durante el velorio de uno de los hijos de Errell, quien había muerto a los 45 años producto de un ataque de convulsiones.Dos meses después fue que ocurrió el encuentro mágico. Una nuera de Errell invitó al adolescente a un almuerzo familiar en un restaurante Chuck E Cheese. "Miré sus ojos y me enamoré", resumió la mujer que ahora tiene 73 años."Ella siempre está llena de risas y nos conectamos muy bien, la química fue genial. Todo sobre ella capturó mi corazón desde el primer día", dijo el joven de ahora 19 años y que fue criado por su abuela.La diferencia de edad nunca los intimidó, afirma la pareja. Al momento del encuentro, el adolescente acababa de terminar una relación de dos años con una mujer que entonces tenía 77 años."Nunca he sentido que me he perdido de algo por estar casado con Almeda", explicó el joven que asegura que se siente muy maduro para su edad. "No encajo para nada en el grupo joven".El romance de esta pareja tuvo un comienzo vertiginoso. Hardwick le propuso matrimonio a Errell dos semanas después de conocerla en el Chuck E Cheese y una semana más tarde, ya eran marido y mujer."La primera vez que hicimos el amor fue en nuestra noche de bodas. Fue una experiencia increíble", dijo Hardwich sin reservas. Por su parte, su esposa agregó que mantienen una rutina sexual diaria.La relación de ambos ha traído contratiempos dentro de la familia de la mujer. Según ella misma dijo, uno de sus hijos no le habla desde que conoció a su actual esposo."Al principio que se juntaron me parecía un poco raro. Pero vivimos en el siglo XXI y esas cosas realmente no deberían importar", dijo uno de los nietos de la mujer, Indiana Elliott."Mi madre, por otro lado, es muy directa porque también hay una diferencia de edad entre él [Gary Hardwick ]y mi madre, así que es un poco extraño ver a tu madre caminando con alguien de la misma edad que tus propios hijos", agregó.Otro nieto, Aaron Elliot, comentó que sólo ha llamado a Hardwick "abuelo" una vez. "Estaba borracho", aclaró entre risas.