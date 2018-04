Pasión gamer: cuáles son los videojuegos que atrapan a los argentinos

Los datos surgen de una encuesta realizada por Eventbrite, una de las plataformas de organización de eventos y venta de entradas online más importantes del mundo, que analiza el comportamiento de los gamers argentinos, en la que participaron un 72% de hombres y un 28% de mujeres de todo el país.



Según el trabajo, el 62% de los gamers encuestados manifiesta destinar hasta 3 horas diarias como jugador y puede estar hasta 4 horas semanales como espectador de juegos transmitidos en vivo (85%).



En el ránking de los géneros favoritos se encuentran los siguientes: acción/aventura (Grand Theft Auto, The Last of Us), elegido por un 23%; shooter en primera persona (Half-Life, Halo), 18%; simulación (Minecraft, The Sims), 16%; Role-Playing (Mass Effect, Diablo o Final Fantasy), 15%; y las estrategias en tiempo real con títulos como el Starcraft 2, Warcraft en último lugar, con el 13%.



En cuanto a los que los motiva a hacerlo, un 60% declaró que es exclusivamente por diversión y para distraerse de sus actividades diarias, mientras que el restante 40% admite hacerlo por diversión pero que se sienten atraídos por una motivación extra: la competencia.



Un 46% afirman jugar en soledad, mientras que el 27% declara hacerlo con amigos o con un desconocido en los videojuegos multijugador.



Además, un 44% de los gamers encuestados dice que cualquier momento es bueno para jugar, mientras que el 45% dice que prefiere hacerlo por la noche, probablemente como una forma de distenderse y desconectarse de la rutina diaria y laboral.



Pero la actividad gamer no se reduce solo a pasar horas a sola detrás de una pantalla, sino también a participar de los eventos eSports, tal como se llaman a las competencias de videojuegos multijugador donde asisten miles de personas y pueden organizarse en importantes estadios.



Para el 41% de los gamers encuestados, esos eventos son la oportunidad ideal para aprender a ser un mejor jugador, mientras que un 38% los aprovecha para ver en acción a sus jugadores y equipos favoritos.



También hay quienes buscan en estos eventos jugar con el material interactivo presentado (37%) y ser parte de una comunidad de jugadores (34%).



Esto demuestra la importancia que tiene para el gamer el perfeccionamiento de sus destrezas y el sentido de pertenencia que le otorgan a la actividad.



Los eventos específicos sobre gamers -conferencias de gurúes y lanzamientos- también los convocan: casi el 63% de los jugadores encuestados ha asistido entre 1 a 3 eventos sobres Gamers durante 2017.



Al 40% de ellos les gustaría participar también en convenciones de fanáticos y festivales.

Los eSports en vivo son una interesante fuente de ganancia para patrocinadores y organizadores.



Además de la ola de publicidad y marketing alrededor de este tipo de eventos, un 22% de los jugadores fanáticos afirman que es probable que realicen alguna compra luego del mismo. Pueden gastar hasta 49 dólares por mes en videojuegos y estarían dispuestos a gastar hasta $500 por una entrada a un evento de eSports en vivo.



Mientras que los jugadores "apasionados", quienes gastan menos de 20 dólares en videojuegos, están dispuestos, sin embargo, a gastar hasta $350 por una entrada a un evento de eSports en vivo.



Por último, el estudio indica algunas precisiones sobre las edades de los gamers: un 35,7% tiene entre 24 y 29 años, mientras que un 33,6% tiene entre 18 y 23 años y un 10,7% pertenece a la franja entre los 30 y los 34 años.



En los extremos de la tribu están los menores de 18 años (6%), mientras que los mayores 50 que eligen los videojuegos con regularidad representan el 1%.

