Gualeguaychú: No constataron maltratos físicos y verbales en asilo de ancianos

Sociedad Avanza la investigación tras denuncia por malos tratos en asilo de ancianos

La fiscal Natalia Bartolo dijo que, ante una denuncia por supuestos malos tratos realizó una visita al Hogar de Ancianos, donde después de practicar diversas entrevistas a todos los internos y que los médicos legistas revisaran a los abuelos, no se pudo corroborar la existencia de delitos. "De las entrevistas no surge maltrato", manifestó la Fiscal, quien reveló que cuenta con 29 entrevistas y que se procedió a la filmación de todas las diligencias practicadas en el Hogar de Ancianos.Bartolo manifestó que "entre el 21 y el 27 de marzo últimos se presentaron cuatro trabajadoras del Hogar del Anciano a hacer una denuncia por maltratos verbales de parte de la señora Alicia Sánchez hacia el personal que trabaja en el lugar y hacia los abuelos. Quiero aclarar que no existe ninguna denuncia de maltrato por parte de familiares de los abuelos. Lo primero que hice fue librar un Oficio a la Municipalidad para solicitar colaboración al área de la Tercera Edad y también solicité personal policial el médico legista para constituirme en el Hogar del Anciano".Natalia Bartolo manifestó que "todas las personas que interrogué manifestaron sentirse bien, dijeron que no reciben maltratos y que si hubo algún problema con la señora Sánchez, se trató de circunstancias pasajeras. Ninguno refirió existencia de malos tratos. También se le tomó declaración al doctor Altuna, presidente de la Institución. Por lo tanto lo que ya se pudo constatar es que no hay maltrato físico ni verbal, porque tampoco se corroboraron amenazas"."Por otra parte", indicó Bartolo, en ocasión de presentarse a declarar las cuatro empleadas dejaron "10 grabaciones de audio que ellas hicieron en el Hogar y que presentaron como elementos de prueba de las denuncias que efectuaron. Pues bien: de esas grabaciones tampoco surge que haya maltratos. No obstante vamos a seguir investigando".