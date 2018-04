Duplicaron controles a colectivos que llevan a estudiantes a viajes de egresados

La cantidad de controles a ómnibus que trasladan a estudiantes en viajes de egresados se duplicaron en lo que va de este año respecto al mismo período del 2017 y la mayoría de las infracciones tienen que ver con la falta de descanso de los choferes, mala confección o carencia de libreta de trabajo, informó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).



El organismo indicó que se realizaron 63 fiscalizaciones en lo que va del año contra 33 del mismo período del año pasado.



Precisó además que en lo que va del 2018 cumplió "con el 98% del total de pedidos de padres de estudiantes para que controlen los ómnibus" y que el año pasado llevó a cabo 1.367 inspecciones, un 150% más que en el 2016.



El director Ejecutivo de la CNRT, Pablo Castano, indicó que esta mejora se debe "a la nueva organización del departamento de programación de fiscalización, donde se lleva un registro y se coordina de manera tal de tratar de cumplimentar la totalidad de solicitudes".



"En el caso de que no se pueda realizar debido a la gran demanda o bien la distancia, se le ofrece realizar el control en la terminal más cercana, donde haya una delegación CNRT o bien en Retiro, si se puede realizar por cercanía", detalló.



Explicó que en la mejora "también incide la capacitación que se les brinda a los fiscalizadores para que las inspecciones no aumenten sólo en cantidad sino en eficacia".



La CNRT detalló que los controles "no se circunscriben sólo al ámbito porteño, en donde se solicitan la mayoría de los pedidos. También se pueden realizar en el resto del país. Para hacerlo debe llamarse al 0800-333-0300, de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados 9 a 13 horas"