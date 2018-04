Mejores alumnas: Madre e hija son abanderadas en el mismo instituto terciario

Premio al esfuerzo

Tiene promedio 9,74

Entre 6 mil alumnos

Esperan un acto

El asunto es curioso a tal punto que no deben haber muchos antecedentes o tal vez no haya ninguno, al menos en la provincia, como aseguran en el Instituto de Educación Superior 9-001, de la localidad mendocina de San Martín, donde una mamá y su hija comparten la bandera como alumnas con los mejores promedios.Yolanda Montes (60) y su hija Carolina Massieri (28) cursan el último año de sus carreras y por el promedio de notas alcanzado en sus exámenes han sido elegidas como abanderadas de un terciario muy activo, con una amplia oferta de estudio y con la matrícula más alta de alumnos en todo el este de Mendoza."Fue una muy linda noticia para las dos; en mi caso y a mi edad es un incentivo para seguir haciendo cosas, y para mi hija es sin dudas un premio a su esfuerzo", dice Yolanda, que consiguió un 9,8 de promedio en sus estudios, que es jubilada docente y que durante más de 30 años fue profesora de Matemáticas en un puñado de escuelas y también directora en una de ellas."Pero un día me jubilé y así, sin escalas, pasé de ser una mujer que tenía todo el día ocupado y a la que siempre le faltaban horas, a estar en mi casa y con mucho tiempo ocioso", recuerda Yolanda, a la que su esposo, sus hijos y todos sus amigos conocen como Yoli: "Entonces quise probar distintas cosas, trabajar en algún voluntariado, dar catecismo, esas cosas que hacen mis amigas jubiladas pero no me enganché con ninguna y entonces pensé en estudiar y elegí una carrera que está en las antípodas de las matemáticas".Así fue que en 2016 Yoli se puso a estudiar la tecnicatura en Comunicación Social en el instituto 9-001, donde el año anterior había ingresado su hija para hacer el profesorado de Nivel Inicial.Y ahora, las dos cursan sus últimas materias: "La verdad es que no esperaba ser abanderada", confiesa Carolina, que tiene promedio 9,74 en sus calificaciones: "Tal vez sí por el lado de mi mamá, porque a ella le encanta estudiar y está todo el tiempo con libros y actividades.Pero lo mío fue realmente una sorpresa", dice y cuenta que a la par de los estudios, tiene una beca de trabajo en un jardín maternal que funciona en el mismo terciario.El Instituto de Educación Superior de San Martín queda en la calle Chubut, a pocos metros de los tribunales, y divide su oferta de estudios entre las tecnicaturas y los profesorados; además tiene media docena de delegaciones en la región y en total, cursan en sus aulas casi 6.000 alumnos.Desde hace un tiempo y por resolución, el establecimiento decidió que hubiese un abanderado por el terciario y otro más por el profesorado, entre otras cosas porque hay una carga de materias muy distinta entre uno y otro e incluso un año más de cursado par quienes aspiran a ser profesores."Cuando empecé con el terciario me sentía rara. 'Estoy jubilada, ¿qué hago acá?', me decía. Imaginate, por ejemplo, que a la directora del instituto yo la tuve de alumna, y eso me pasó con muchos que alguna vez fueron alumnos y ahora son mis profesores", cuenta Yoli aentre risas y dice que su grupo de compañeros "van de los 19 a los 25 años".Adriana es docente en el Instituto y tuvo a Yoli Montes, primero como profesora y luego como alumna: "Fue mi profesora en el Nacional de San Martín y la recuerdo como a una mujer vivaz, enérgica y muy dinámica; con el tiempo, la tuve de alumna aquí, en el primer año de Comunicación, y como estudiante es responsable y una gran productora de radio", dice Adriana.Mamá e hija supieron que son las nuevas abanderadas a fines de marzo y todavía no han compartido un acto portando la enseña nacional: "Creo que sería muy lindo, ojalá se dé que podamos estar juntas pronto, sería una experiencia hermosa", coinciden las dos y se abrazan.