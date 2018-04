Video: aseguran que se contactaron con extraterrestres mediante señales de luz

En un video que grabó con su celular el propio jefe de los Bomberos Voluntarios de esa localidad, Ezequiel Álvarez, se observan extrañas luces, que se prenden y apagan y luego se unen.Primero se ve una y luego aparecen otras dos en escena."A las 21:30 del lunes recibimos un llamado en el que nos informaron que había dos luces extrañas sobre las márgenes del río Rosario. Nos dirigimos hacia el lugar y vivimos una experiencia muy fuerte", narró.En la filmación el jefe de los bomberos rosarinos va relatando cómo desde la nave encendían y apagaban las luces rojas, que incluso iban variando la intensidad, el color y la trayectoria."Nosotros le hacíamos señales con una linterna y ellos nos respondían", señaló.Con total firmeza y seguridad, fue más allá y detalló que los extraterrestres "son miembros de la civilización de pleyadianos".Tal afirmación la sostiene porque "ellos entran en contacto con Alejandro Godoy, un vecino de la zona amante de la ufología, a quien le indicaron que había dos naves en la zona del río Rosario y que fuera al lugar. Por eso es que luego me informó lo ocurrido", detalló Álvarez.

"En estas demostraciones ellos eligen con quien contactarse. No importa condición social de la persona, cultural ni religiosa.Godoy está muy contactado con este tipo de fenómenos", expresó Álvarez."Yo me dirigí de inmediato al lugar y sentí una gran emoción.Tuve muchas experiencias de contactos con naves extraterrestres.Pero esta es la primera vez que se logra grabar un video en que claramente se observa que nos saludan. Materialmente estuvimos en contacto con la nave", agregó.En su relato Álvarez aseguró que primero se observaba una luz y que luego otras comenzaron a salir y a entrar desde ese punto central."Lo que ocurrió en la zona del río Rosario es sorprendente, porque fue a tan solo unos dos kilómetros de la zona urbana. Esto fue como una preparación; nos quisieron decir que estaban en la puerta de nuestras casas y que estaban golpeando. No tengo dudas de que se van a seguir materializando", señaló el jefe de bomberos, quien desde hace quince años es un aficionado a la ufología."Es muy lindo lo que me está pasando. Pero creo que también es una advertencia a la humanidad por las guerras y el uso de armas nucleares y químicas", agregó.Sobre el avistaje en la zona del río Rosario detalló que las naves estaban arriba de unos árboles, unos quince metros más altas. "Justamente se han dejado filmar y documentar para que todos conozcan esta manifestación y los testimonios", aseguró.Álvarez dijo que en los últimos años hubo muchos avistajes de ovni en la zona de Rosario de la Frontera."Hay muchas cuestiones paranormales a las que nos podemos referir. Yo les puedo asegurar que hay distintas civilizaciones que andan en Rosario de la Frontera. Hay casos documentados en la zona del Duraznito, donde lugareños y productores los observaron en los cerros", afirmó el jefe de Bomberos Voluntarios.Se cree que los pleyadianos son un colectivo de entidades procedentes de las siete estrellas que nosotros conocemos como Las Pléyades, publica el diario El Tribuno de Salta.Los téoricos de la ufología dicen que son nuestros ancestros, pues aportaron su ADN para el surgimiento de la raza humana. Por eso se les conoce como nuestro grupo seminal.Tienen una biología como la nuestra, aunque su desarrollo tecnológico y espiritual es mayor que el de la Tierra.Los pleyadianos tienen sus propios maestros espirituales, pero ellos, a su vez, se han ofrecido como maestros para ayudarnos a evolucionar.Su modo preferido de hacerlo es informando acerca de lo mucho que ellos saben, ya que consideran que la luz es información y la oscuridad es falta de información.