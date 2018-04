Concordia: Vecinos cortaron el acceso para manifestarse contra posible desalojo

Vecinos del barrio "Pampa Soler" decidieron hacer una quema para reclamar, luego de ser notificados de un posible desalojo. La medida se llevó a cabo en la esquina de avenida Monseñor Rosch y calle Las Palmeras, zona de Villa Zorraquín.



Según explicaron, son entre 32 y 38 las familias que resultarían afectadas, ya que no son propietarios de los terrenos que ocupan, aunque aseguran que había promesas desde el gobierno de Concordia por los que podían acceder a un plan de pagos.



Diego Benitez, vecino del lugar, dijo a El Entre Ríos: "El corte se da porque los vecinos tienen miedo ya que fueron intimados a desalojar el lugar en 15 días".



"Esto fue notificado por el abogado Bacigaluppe. La familia machado está pidiendo el desalojo de 28 personas que figuran en un mapa y estamos esperando que el intendente que iba a comprar estas tierras dijo para revenderle a los vecinos", contó el vecino vocero.



"Las tierras iban a ser públicas si la municipalidad compraba, pero no compraron y los dueños piden el desalojo", explicó y agregó: "Hay vecinos que están hace mas de diez años, algunos menos, todos tienen hijos, están censados. Las familias listas para el desalojo son entre 32 y 38".



Respecto de lo que pretenden los vecinos, contó: "La gente está pidiendo que les vendan el terreno como habían prometido que les iban a ceder, iban a poner agua, condiciones dignas".



"Necesitamos que baje alguien a darnos una solución porque nos quedan pocos días. Hasta ahora nadie nos dio ninguna respuesta, ahora se acercó el concejal Benítez que dice que se va a comunciar con alguien de la municipalidad", dijo el vecino.



La comunicación con la intendencia



El concejal Esteban Benítez comentó que "básciamente los vecinos se encontraron con intimación de desalojo. Son personas que están usurpando y están reclamando por esta situación y piden la presencia de algún funcionario".



"Esperan a alguien del Ejecutivo para ver cuáles son las vías de solución. Me puse en contacto con el intendente y me dijo que va a mandar a alguien para solucionar todo esto", finalizó.



El abogado de la municipalidad y los pasos legales



Claudio Dantonio, abogado de la municipalidad, se hizo presente en el lugar y trató de llevar calma a quienes estaban manifestándose.



"Nosotros tenemos que ejercer el derecho de defensa de ustedes, porque hay plazos, porque hay tiempos procesales", dijo el abogado a los vecinos y comentó: "El intendente está iniciando negociaciones con la otra parte, el terreno es de un privado y el municipio no tiene injerencia sobre los privados entonces hay que lograr que los terrenos pasen a nombre del municipio para después poder sentarse y hacer la adjudicación con cada uno de los vecinos".



"Ahora es un privado el que inicia el desalojo, el intendente me pidió que los represente, si están de acuerdo, y conteste la demanda para estar a derecho. Hay plazos, los notificaron el 4 de abril del juicio", aseguró el letrado.



Tras el encuentro con el abogado, y después de una hora de protesta, los vecinos decidieron levantar el corte y se normalizó el tránsito en la zona. (El Entre Ríos)