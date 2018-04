Buscan regular los ladridos de los perros en una localidad misionera

El martes, en la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la localidad misionera de Oberá se dio ingreso la petición de una vecina que solicitó que "se reglamenten las molestias ocasionadas por los ladridos caninos". El tema fue tratado 24 horas después de su ingreso al recinto.



Los ediles resolvieron que el Ejecutivo municipal deberá pedirle al propietario que los perros en cuestión no ladren tanto. "Consideramos que el reclamo de esta vecina es muy justo debido a que en reiteradas ocasiones concurrió al Concejo Deliberante pidiendo que su vecino haga algo con respecto a los ladridos de sus perros durante la noche. Por lo que le voy a pedir al Departamento Ejecutivo que le haga cumplir las normas al vecino", expresó Ariel Chaves, presidente del cuerpo deliberativo, quien confirmó que el asunto fue tratado en comisión.



El pedido se inscribe en el expediente 080/2018, a partir de lo expresado por la vecina Norma Guastavino, que "solicita reglamentación sobre molestias que ocasionan ladridos de caninos".



Consultado al respecto, Chaves consideró que "la situación se puede arreglar hablando con las partes" y depende del "cuidado que el propietario le da a sus animales. Por ejemplo, si uno los tiene sin alimentación y sin cuidados, obviamente que van a ladrar. Por eso creo que con un poco de colaboración del propietario se puede solucionar. Le vamos a pedir a la Municipalidad que controle y nos informe, y esperamos no tener que llegar a una sanción económica".



La voz del propietario



Por su parte, Cristian Braganza, propietario de los perros en cuestión, explicó que hace un mes se mudó a su nuevo domicilio e inmediatamente comenzaron los inconvenientes con la vecina que ahora reclama que los animales no ladren tanto.



"Antes de poner un pie adentro de nuestra casa, esta señora nos vino a preguntar si los perros eran de ladrar, lo cual me pareció muy gracioso y le dije que no, que eran dormilones. Nos respondió que ella duerme enfrente y que tiene problemas mentales, pero a la vez maneja, y nos amenazó con darles somníferos a los perros", precisó al diario El Territorio.



Braganza comentó que tiene tres pitbulls y que en un mes la Municipalidad ya lo inspeccionó dos veces por las denuncias de Guastavino. Al respecto, indicó que "corroboraron que lo que esta mujer estaba denunciando no era cierto. Tampoco nos denunció sólo a nosotros por los perros, sino a toda la manzana".



Respecto a la norma vigente que regula la tenencia de animales, avanza sobre las condiciones de seguridad y hasta fija multas, pero no se cita la cuestión de los ladridos. Ayer, al trascender en las redes sociales, la solicitud de la vecina generó un amplio repudio y hubo quienes cuestionaron las prioridades de los ediles.