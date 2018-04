WhatsApp permitirá recuperar las fotos que se borraron

En su plan de actualización permanente, WhatsApp comenzará a liberar en los próximos días tres nuevas mejoras para su sistema de mensajería. Permitirá volver a descargar archivos antiguos, recibir como prioridad las notificaciones de otros contactos y también sumará la posibilidad de dejar la función de administrador a los que manejan algún grupo sin abandonarlo.



Suele suceder que ante la avalancha de mensajes, fotos y GIF que se reciben a diario, se haya borrado un archivo que se pensaba conservar. Así, cuando uno lo iba a buscar, se mostraba borroso en el mensaje y al intentar abrirlo, advertía: "Este archivo multimedia no existe en tu almacenamiento interno".



Atentos a estos incidentes, la empresa ahora contempla la posibilidad de volver a bajar el archivo nuevamente. Esto es posible gracias a que la app mantiene almacenados fotos, videos, audios y documentos en sus servidores, incluso luego de que fueran descargados. Cuando un archivo es compartido por un contacto permanece en la carpeta de almacenamiento del celular pero se borra de los servidores. Ahora esos archivos se conservarán por tres meses también en los servidores, lo que permitirá volver a descargarlos a través de la aplicación.



Como es lógico, si son eliminados del chat, no habrá forma de volverlos a rescatarlos, ya que se habrá perdido el enlace. La opción funcionará únicamente si se lo borró de la carpeta multimedia pero no del chat. Habrá que presionar sobre la imagen borrosa que queda en el chat.



El problema que trae aparejada esta opción es el tema de la privacidad, que vuelve a decir presente. Si por alguna razón, la persona decidió quitar un archivo íntimo, no va a estar muy tranquilo, aunque lo haya quitado del móvil, sabiendo que va a permanecer por tres meses en el servidor de WhatsApp.



Las notificaciones en alta prioridad de WhatsApp son una nueva opción que permite que los mensajes tengan más peso que las de otras aplicaciones. De esta forma, los mensajes quedarán anclados al tope del menú de notificaciones, por encima de otros, sin importar el momento en el que llegaron. Lo interesante es que si al cabo de unos días se quiere dar marcha atrás con la medida, se podrá desactivar la función en pocos pasos.



El rol de administrador dentro de WhatsApp es una tarea que implica mucha responsabilidad y atender en tiempo y forma las peticiones de todos los integrantes del grupo. Pero como tener la obligación de agregar o quitar miembros, o de sumar a otros administradores puede resultar algo agotador, ahora se puede renunciar a esta obligación, sin abandonar la presencia en el chat.



El nuevo parámetro vendrá incluido en los Ajustes del chat y será visible sólo para administradores. La opción se conocerá como Descartar un administrador. Con solo hacer clic sobre dicha posibilidad, el administrador podrá renunciar a los privilegios con los que cuenta en el chat y pasará a ser un usuario normal.



Otra variante interesante, dentro de la misma opción, es que además de renunciar al cargo, también podrá elegir al usuario que será su nuevo sucesor. A su vez, estos cambios permiten que tanto el creador del grupo como los administradores de mayor antigüedad sean los únicos que pueden eliminar o expulsar a aquellos miembros que hayan estado a cargo del grupo en algún momento.



Para poder usar estas funciones habrá que tener actualizado la app en su versión 2.18.106/7.



También se suma el cambio de edad en los requisitos de uso. De acuerdo a lo trascendido, desde el próximo mes cambiará la edad mínima de 13 a 16 años.