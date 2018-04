Reconocen "dificultades" en personas con discapacidad para acceder al transporte

Discapacidad, y el acceso al transporte

Se está llevando adelante el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, una iniciativa que tiene lugar en la provincia con el objetivo de recabar información que permita el diseño de más y mejores políticas públicas de accesibilidad."Se trata de un trabajo de investigación referido al perfil de las personas con discapacidad porque desde 2003 que no se hace una encuesta con un recorte especifico con discapacidad ya que durante el censo del 2010, la pregunta sobre discapacidad fue una sola", explicó ante, Cristina Ponce, titular del Iprodi."Las preguntas son respecto a cómo está compuesto el grupo familiar, cuántas familias hay en esa vivienda, y si hay una persona con discapacidad, se consulta si ésta tiene dificultades para acceder a educación, salud y vivienda", sostuvo, al tiempo que aclaró: "Garantizamos la confidencialidad de las encuestas, las que son anónimas".De acuerdo a lo que indicó, la encuesta se hace en todo el territorio nacional hasta el 7 de mayo y en Ente Ríos, se visitarán cuatro mil hogares de las localidades de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Nogoyá, Concordia, Paraná, Ramírez y Crespo.Y según dilucidó, "tanto las localidades como los domicilios que serán encuestados, fueron decididos por Indec según su criterio de evaluación para que no haya superposición de casas para otras encuestas".En la oportunidad, Ponce recomendó a los dueños de casa, recibir a las encuestadoras, y contestar a las preguntas que les hagan por que la entrevista no demora más de 15 minutos.Las encuestadoras estarán debidamente identificadas con una tarjeta con su foto y el logo de Indec, el de la provincia y ya se informó a municipios y comisarías de las localidades sobre la presencia de éstas."El tema del transporte es una dificultad extendida por las pocas unidades adaptadas con rampas para que puedan subir las personas en sillas de ruedas", reconoció Ponce ante, y según recomendó: "La queja debe hacerse personalmente en la dirección del Iprodi o a través del Facebook para que podamos intervenir".Sin embargo, la responsable del organismo, indicó que "como instituto, no tenemos el poder de sanción y la condena moral, evidentemente, no está en la agenda de los dueños de las empresas de transporte".En la oportunidad, reveló que se realizó una reunión con autoridades provinciales de Transporte "porque se detectan dificultades en todo el transporte interurbano"."Hemos podido incorporar un gesto de buena voluntad para que las personas que cuentan con certificado de discapacidad y que viajan a Santa Fe, o desde Santa Fe a Paraná, no tengan que hacer esas largas colas", adelantó.Finalmente, informó que se gestiona, a través de la secretaría de Transporte que tienen convenios con empresas, para que el no poder acceder al boleto gratuito online no sea una limitante para la persona con discapacidad.